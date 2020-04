La conductora peruana Laura Bozzo envió mensajes de apoyo a Lizbeth Rodríguez a través de Twitter

La conductora de Exponiendo Infieles dio a conocer la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza

Lizbeth acusó de infiel a Juan de Dios con un youtuber llamado Kevin Achutegui

La conductora peruana Laura Bozzo envió mensajes de apoyo a Lizbeth Rodríguez a través de su cuenta de Twitter luego de que se confirmara la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza con un youtuber de nombre Kevin Achutegui.

En uno de estos mensajes, que la conductora de Exponiendo Infieles retwitteó con la cita: “La verdad es la verdad le duela a quien le duela”, Laura Bozzo escribe, acompañado de unos emoticones con caritas sonrientes, y donde etiqueta a Ediel Alexis, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, lo siguiente:

“No necesito de ninguna polémica que mi programa se ve en 20 países y ahora sale el nuevo, no vivo de los likes ni de los seguidores, pero las jóvenes como tú me dan pena, ciegas con ídolos de barro que dan mal ejemplo y son unos desgraciados. #YOSOYFAMA”.

La verdad es la verdad le duela a quien le duela! https://t.co/5rlbttkt5L — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 20, 2020

Una usuaria reaccionó de inmediato a esta publicación y comentó: “Asco, señora, ya siéntese!!! ¿Ya se le olvidó cuántos años duró con arraigo domiciliario¡ ¿Y por qué no habla de su ex, que mantenía de todo a todo y le puso los cuernos? Acuérdese de eso”.

La conductora peruana Laura Bozzo no se quedó callada y así respondió, tomando en cuenta la infidelidad que le hizo Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza: “Por eso mismo opino, por experiencia. Del arresto me siento orgullosa, volvería a denunciar a un presidente que no reconoce a su hija, y lo que sufrí me hizo más fuerte. En cuanto al desgraciado que me engañó, a la primera que lo comprobé, lo mandé a la chin…”.

Cabe destacar que, al darse a conocer la noticia por parte de Lizbeth Rodríguez, que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly Loaiza, la conductora de Exponiendo Infieles decidió escribir un tweet en el que dice lo siguiente: “Ya déjenme en paz. Enojada soy peligrosa, se me salen las verdades”.

De inmediato, la conductora peruana Laura Bozzo respondió: “Tú no hagas caso, que te resbale y acá estoy para lo que necesites. Si se meten contigo, que se preparen”.

Tú no hagas caso que te resbale y aca estoy para lo que necesites 💪🏼💪🏼 si se meten contigo que se preparen 🤬🤬🤬🤬🤬 — Laura Bozzo (@laurabozzo) April 17, 2020

En otro tweet en el que Laura Bozzo responde a Lizbeth Rodríguez, dice lo siguiente: “Hay que darle gracias a Dios que nos quite la venda de los ojos y podamos ver la clase de ratas que solo están para usarte y luego te clavan un puñal. A mí me han pasado cosas terribles con gente que pensaba me querían y por las que lo dí todo”.

Algunas usuarias no dudaron en responderle: “Laurita, yo a usted la adoro, mi abuelita ama su programa, pero por favor, no le siga la corriente a esa loca”, “Ya cállese vieja ridícula”, “Par de alacranes”, “Una más pende… que la otra”, “¿Qué no acaba de decir Liz que no se metan en lo que no les importa? Dejen que ella haga su show sola”, “Gracias a Dios que ya no tienes programas nefastos y fracasados”.