Aunque recibió algunos comentarios de sus seguidores por su participación: “No me pierdo la segunda temporada van a volar pelos”. “Ahora si se puso bueno el show”. “Se lo mereces ella será mi favorita”. “No me lo pierdo con mami Niurka y Mayeli, va a estar divertido”. “Super contenta por Mayeli. Me encantó cuando salió en Rica Famosa Latina”.

Por medio de un video dónde interactuaba con sus seguidores, Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, anunció que también sería una de las participantes. “Si chicas, si voy a estar en La casa de los famosos. Ya fue confirmado y les agradezco porque todo esto ha sido gracias a ustedes, a todo el apoyo que me han dado”.

Participantes de casa famosos: Niruka fue de las primeras en estar confirmada

“La mujer escándalo” Niurka Marcos también ya está confirmada por La casa de los famosos. De acuerdo con Telemundo, la ex de Juan Osorio ya se encuentra más que preparada para darlo todo en el reality. “Yo no me puedo estar preparando todavía. Mi estrategia se basa en ‘como me das, te doy’, todavía no tengo materia prima”.

En plena entrevista dijo que estaba “colmilluda” para enfrentarse a los demás participantes del reality. “Antes de entrar a la casa, todo vamos a sentir esa incertidumbre. Cuando ya este dentro de la casa, cada uno de mis compañeros me van empezar a llenar de recursos y materia prima para comenzar”, dijo la vedette acerca de cuando comenzaría con su estrategia.