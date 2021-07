Posteriormente, la ex de Mario de la Fuente confesó que esta partida era sin duda algo muy duro para ella: “Tu partida mi sobrino adorado es muy dura para mí, recuerdo los momentos vividos en Acapulco y me duele en el alma. Siempre en mi corazón”, finalizó la peruana.

Al pie de fotografía, en done Laura Bozzo informaría sobre la muerte de su sobrino, la presentadora de televisión escribió el siguiente mensaje, desatando un sin fin de comentarios al respecto por parte de sus seguidores: “Te extraño y me parte el corazón lo que ha pasado, tan joven y con tanto amor para dar”.

Por otra parte, algunos seguidores se preguntaban qué le había pasado, ya que la conductora no comentó nada respecto a las razones de la muerte de su sobrino: “¿Laura que le pasó? Lo siento demasiado, me parte el alma. Cuanto querías a tu sobrino, siempre lo demostrabas en tus posts”, comentó un seguidor tras la muerte del sobrino de Laura Bozzo.

“Siempre vivirá en mi corazón”

“Una de las más grandes bendiciones que Dios me dio fue que fueras mi hermano, conocerte mi mayor alegría, tantos momentos inolvidables. ¿Recuerdas cuándo me decías que era la más cab… que me miraba en el espejo y me peleaba con mi misma?”, expresó Laura Bozzo.

Para terminar con su conmovedor mensaje, la conductora peruana, que en este 2021 cumplirá 70 años de edad, quiso agradecer por tantos recuerdo maravillosos: “Te quiero, mi hermano, siempre vivirás en mi corazón. Te adoro, esta es la última foto que tuve de ti con mi Mateo”. Archivado como: Laura Bozzo muerte sobrino