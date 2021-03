Laura Bozzo comparte triste noticia a través de sus redes sociales

La conductora peruana está de luto tras la muerte de su “hermano”

Hace apenas unos días, se le vio bailando salsa de lo más guapachosa

La vueltas que da la vida. Unos días después de que se dejara ver bailando salsa de lo más guapachosa, la conductora peruana Laura Bozzo está de luto tras la muerte de su “hermano” y compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Famosa por su singular estilo en la conducción de diferentes programas como Laura en América y Laura sin censura, la presentadora de televisión, además de abogada, sorprendió a sus seguidores al dar este fatal anuncio. Descanse en paz…

“Siempre vivirás en mi corazón”: Laura Bozzo

“Una de las más grandes bendiciones que Dios me dio fue que fueras mi hermano, conocerte mi mayor alegría, tantos momentos inolvidables. ¿Recuerdas cuándo me decías que era la más cab… que me miraba en el espejo y me peleaba con mi misma?”, expresó Laura Bozzo.

Para terminar con su conmovedor mensaje, la conductora peruana, que en este 2021 cumplirá 70 años de edad, quiso agradecer por tantos recuerdo maravillosos: “Te quiero, mi hermano, siempre vivirás en mi corazón. Te adoro, esta es la última foto que tuve de ti con mi Mateo”.