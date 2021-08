A petición de la FGR, el juez de la causa determinó prisión preventiva justificada contra Bozzo, por lo que le dio un plazo de 48 horas para presentarse en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, Estado de México , lo cual no hizo.

¡Qué pase el desgraciado! Parece que es cuestión de horas para que Laura Bozzo, quien es acusada de delito fiscal, ingrese a la cárcel , ya que luego de no presentarse al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito en Almoloya, Estado de México, se pidió a la Interpol que busque y localice a la conductora peruana.

“¿Ya la encontraron o se fugó?”, cuestionó Zapata en Twitter donde además compartió algunas fotografías de noticias donde se acusa a Laura Bozzo, quien no logró acreditar su domicilio y tendría que presentarse por cuenta propia en el reclusorio, lo cual no hizo.

“Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no le da a los mexicanos”, reclamó Zapata en su publicación, donde algunos usuarios la apoyaron, como Sandra García, quien recordó unos audios que se revelaron en el pasado donde Laura Bozzo habla mal de los mexicanos.

Por otro lado, presuntamente, dijo que Gabriel Soto “piensa con los genitales en lugar de la cabeza” y que “lo nombra el desgraciado del año. ¿Eso no es discriminarlo?, ¿eso no es ponerlo como un retrógrado?”, dijo el litigante a los medios de comunicación (Con información de Agencia El Universal).

“Si ella no se presenta a declarar personalmente, la van a declarar confesa de todas las posesiones que sean previamente calificadas de legales por el juez”, agregó Gustavo Herrera. El litigante alega que Laura Bozzo llamó “hija de pu…, una descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta” a Irina Baeva.

“Un día me entra un mensaje que decía ‘le tengo información de la delincuente Laura Bozzo’. Me dicen ‘a mi esposo le vendió un departamento, y cuando quisimos escriturar, resulta que estaba embargado por el SAT’. ¡Me cayó del cielo! (Archivado como: Piden a la Interpol que busque y localice a Laura Bozzo).

La conductora peruana peruana está acusada de vender una propiedad con la que avalaría el pago de un adeudo contraído en 2012, con valor de 13 millones 295 mil pesos. El ex conductor de Hoy se burló de la solicitud de Bozzo a un juez federal para frenar la orden de internarse en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, pues aseguró que incluso va a decir que tiene cáncer para no entrar a prisión.

“Hace seis o siete meses, sin ningún tapujo ni nada, me comunico con el SAT y les digo ‘la conductora de televisión cometió un delito, vendió un condominio que tienen embargado’. Y empezaron a investigar”, dijo el actor, en una transmisión en vivo con Multimedia 7.

“La tipa esta no sabe la clase de alacrán que se echó a la espalda. A Magda Rodríguez (productora del programa) ya le tenía su guardadito, porque la bronca era con las dos. Cuando tengo enemigos me informo, los investigo”, declaró Adame (Con información de Agencia Reforma).

Rompe el silencio

Hasta el momento, la única ‘señal de vida’ que ha dado la conductora peruana es una llamada teléfonica que le realizó una periodista de la cadena ATV Noticias: “No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada de qué hablar!”.

En esa ocasión, se rumoraba que la presentadora de televisión se encontraba en un hotel de la Ciudad de México planeando su estrategia para evitar ir a la cárcel, aunque ahora estaría siendo bscada por la Interpol a petición de la Fiscalía General de la República en México (Archivado como: Piden a la Interpol que busque y localice a Laura Bozzo).