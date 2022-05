“Cuando entré me vino como un ataque de pánico porque, bueno, yo tenía experiencia de tres años de arresto domiciliario en Perú, entonces, es que la primera impresión te da como esa sensación de claustrofobia”, dijo Laura Bozzo, quien recientemente estrenó el programa Que pase Laura en Imagen Entretenimiento.

¡Que pase Laura! No se ha cumplido siquiera una semana del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, a través de Telemundo , cuando ya ha dado mucho de qué hablar, ahora luego de que, tras su primer encuentro, la conductora Laura Bozzo ‘explotó’ contra Niurka en el confesionario de este reality show.

“Algunos de los integrantes me dicen que habían crecido conmigo y como que les recuerdo mucho su niñez, que siempre veían mis programas y como que soy un referente para ellos, y a las mujeres (les dije) que les iba a enseñar, y sí les voy a enseñar, muchas estrategias para tener cuidado con los desgraciados, para evitar el maltrato y para empoderar a la mujer”.

¿A quién conocía Laura Bozzo antes de entrar a La Casa de los Famosos?

En otra parte de este video, que provocó reacciones de todo tipo, Laura Bozzo reveló que ya conocía a Toni, refiriéndose al bailarín y coreógrafo español Toni Costa, exesposo de Adamari López, a quien siempre le ha tenido mucho cariño, así como al actor mexicano Salvador Zerboni y a la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos, de quien así se expresó:

“Yo pensé que iba a llegar acá y que iba a tener que estar defendiéndome de ella, pero se portó maravillosamente bien conmigo. Bueno, con Niurka hemos tenido muchos enfrentamientos, pero ahora fue una cosa, wow, muy bien, yo estaba preparada para que me dijera alguna barbaridad y yo contestarle de una manera educada, pero me sorprendió mucho porque me pidió disculpas por lo que había dicho de mí”.