La noticia cayó como agua fría para el público, quienes han señalado que Bozzo tenía que ser encerrada en el penal mexicano, por los delitos que se le acusaban. Aunque, algunas otras personas se alegran de que no estará en la cárcel, ya que creen que se hizo un circo mediático su detención y que no merecía que se le tratara de esa manera. Archivado como: Laura Bozzo evita cárcel

Laura Bozzo, tiene la suerte de su lado en estos días. De acuerdo con los medios de comunicación, frenan la captura de la conductora, pero eso no es todo, sino que también le dan amparo y solo tendrá que pagar 15 mil dólares para ir a juicio. Así quedaría sustentado que la peruana, no tendrá que presentarse en ningún penal y mucho menos, dar la exorbitante cantidad de dinero que originalmente se pedía.

Un juez de la Ciudad de México, decidió aceptar el amparo que solicitaron los abogados de la peruana, donde se pide que su clienta no llegue a ser detenida en un penal femenil. Por lo que se espera que en los próximos días, la peruana se presente frente a las autoridades y se realice el juicio donde pueda aclarar la situación del fraude, en el que fue participe.

Si bien, en los siguientes días se verá como irá el caso de Bozzo, se espera que la conductora si cumpla el amparo que sus abogados lucharon por tener . Al igual, se estará vigilando las cláusulas que se interpusieron en dicho acuerdo, donde la peruana tiene ciertas restricciones para evitar que no cumpla con su parte del trato. Archivado como: Laura Bozzo evita cárcel

También señaló el diario mexicano, que para hacer efectiva esta suspensión, Laura Bozzo se tendrá que presentar ante el juzgado una garantía de $300 mil pesos, dentro de los cinco días próximos. Si no los términos quedarán anulado y volverá con el primer acuerdo al que estuvo sujeto, donde será apresada rápidamente.

“En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, se lee en el acuerdo que salió a la luz. Archivado como: Laura Bozzo evita cárcel

Sin embargo, si ella llega a incumplir alguna parte del amparo, este se romperá de inmediato y tendrá que ir a una prisión preventiva; básicamente, volverá a obtener el mismo trato pasado, donde está vez no goce de una facilidad para obtener un amparo por medio de sus abogados y tendrá que dar cierta cantidad de dinero. Archivado como: Laura Bozzo evita cárcel

También se dio a conocer que la audiencia incidental, donde se decidirá su le concede la suspensión definitiva, está programada para el lunes próximo. En los días que vienen, se podrá observa si la conductora cumple o no, el acuerdo solicitado; también, se espera que la peruana pague el monto que se ha pedido, para evitar ir a prisión.

No impide la investigación

Pero, el hecho de que ella no tenga que presentarse en el penal como se manejó inicialmente, no significa que la investigación haya concluido, sino, que el único beneficio de dicho amparo es que no será privada de su libertad. Una situación, que sus abogados estaban intentando evitar que pasara, cuando los rumores de ser fichada con la interpol, se hicieron presentes.

Asimismo aclaró que esta suspensión no paraliza la continuación del proceso ni el plazo establecido para la investigación complementaria, su único efecto es impedir que la procesada sea privada de su libertad, mencionó Javier Ceriani en su cuenta de Instagram, donde aclara la situación por la que estará enfrentando al conductora.