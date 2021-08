De acuerdo con información de Infobae, la cual retomó de la cadena ATV Noticias de Perú, la presentadora de televisión dio sus primeras declaraciones a través de una llamada telefónica, aunque no quiso entrar en más detalles al respecto.

“No sé de dónde salen todas estas cosas”: Laura Bozzo

Tranquila, y con tono serio, Laura Bozzo respondió de la siguiente manera al cuestionamiento de que se le había dado prisión preventiva por haber vendido un inmueble, el cual era parte de un pago debido a una deuda fiscal que tenía:

“No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo pare eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada de qué hablar!”, expresó la conductora peruana, quien se encontraría en un hotel de la Ciudad de México planeando su estrategia para evitar ir a la cárcel.