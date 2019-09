View this post on Instagram

REPUGNANTE 🤬ver a una Mexicana,Paloma que nació aquí y vive en tijuana,agredir a los inmigrantes diciendo que van a destruir USA!! Se olvida de todo lo que hicieron los Latinos por ese país y fomenta el odio y la discriminacion!!! fUERA de nuestro país regrésate al tuyo eres una vergüenza!!!! Así como insulta y bota a nuestros hermanos que esperamos para sacarla de Tijuana?💪🏼 #fuerzalatina