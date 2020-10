Laura Bozzo posa en traje de baño a sus casi 70 años de edad

La conductora peruana confunde a sus fans con controvertido mensaje

“Para el Día de los muertos está buena esa foto”, expresaron usuarios

Y lo hizo de nuevo. La conductora peruana Laura Bozzo se deja ver en traje de baño a sus casi 70 años de edad y confunde a sus fans con controvertido mensaje al poner todo “en manos de Dios”.

A punto de llegar a los 4 mil likes, entre ellos de Anel Noreña, quien fuera esposa de José José, esta publicación de Laura Bozzo en traje de baño rojo dice lo siguiente:

“A pesar de las dificultades, siempre hay que tener fe, todo lo pongo en manos de Dios. Los amo”, se puede leer en esta publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

No es la primera vez que la exconductora del programa Laura en América, donde obtuvo un gran éxito, se deje ver en traje de baño, pero ahora llama la atención que casi deja ver sus pechos al colocar sus brazos detrás de la cabeza.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a esta imagen, aunque tal vez no fue de la manera que Laura Bozzo hubiera esperado:

“Diuk!!! Lo que ha de haber vivido Cristian (Suárez, su exesposo) a tu lado!!! (Alfredo) Adame tenía razón”, “Esa cosa ya no es una mujer… Ya es una artesanía”, “No manches, Laura, mejor no te tomes fotos”, “Para el Día de los Muertos está buena esa foto”, “¿Qué le pasa?”.

Por su parte, una internauta se sinceró con la conductora peruana: “Le agradezco que ponga los filtros, para que no echemos a correr todos”.

“Uy, me asustó la momia, feliz Halloween”, “Ya estás viejita, vives como tal”, “Todavía no es Halloween, métase a su ataúd, momia”, “Uy, no, que susto ver esto, regálenle un espejo”, “Imágenes que puedes oler”, expresaron otros usuarios.

