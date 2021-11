Nuevamente, Laura Bozzo ‘reaparece’ en redes sociales y se defiende de las acusaciones

Sin embargo, la conductora peruana se arrepiente y borra su publicación

No le dio tiempo a sus detractores a que reaccionaran y expresaran sus puntos de vista ¿Qué fue lo que pasó? Unas horas después de que cambiara su foto de perfil y colocara una imagen de la Virgen de Guadalupe, la que también usó en sus historias de Instagram, la conductora peruana Laura Bozzo ‘reaparece’ de nueva cuenta en redes sociales y se defiende de las acusaciones, pero luego se arrepiente. La también abogada no le dio tiempo a sus detractores a que reaccionaran y expresaran sus puntos de vista luego que subiera una fotografía en la que aparece, en su juventud, acompañada de sus padres, a quienes les dedicó un emotivo mensaje que pocas personas alcanzaron a ver. “Mi nombre quedará limpio”, asegura Laura Bozzo “Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2012. Los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades, y, sobre todo, en Dios que no me suelta la mano”. En este mismo mensaje, que después borraría, Laura Bozzo dijo lamentar esta situación, y dirigiéndose a sus papás, expresó que ellos la educaron, y que a pesar de ser “una loca inmadura”, no haría algo así: “Me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección”.

Le manda un mensaje a su mamá En este extenso mensaje, Laura Bozzo no quiso desaprovechar la oportunidad para dedicarle unas palabras a su madre, Victoria Luisa Rotondo Mendoza, quien falleció en el 2008: “”Mamá, recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie, que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades, perdón, tenías razón. Los extraño mucho”. “A mi público les digo (que) mis obras hablan por mí, cientos de operaciones, campañas como las brigadas de Laura en lugares remotos, 53 niñas recuperadas de trata, la operación de las siamesas que recorrieron todos los medios, hablan por mí y del amor que le tengo a México, mi país, recuerdo en Tapachula cuando me metí a un giro negro donde prostituían adolescentes pusimos una trampa con mi equipo y logramos cerrarlo y así tantas cosas”.

“Si hubiera sido ladrona, no estaría así”: Laura Bozzo Por último, la conductora peruana aseguró que su situación legal pronto se aclarará y que si en realidad fuera una ladrona, no estaría así: “No estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron, lo que gané lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar”. “Prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie, es que solo sirvo para la tele, es mi vida, gracias a todos los que me apoyan, los amo, a los que perdieron todo por el COVID les digo no pierdan la esperanza ni la Fe en Dios, sí se puede, yo sufro de depresión, es horrible, pero soy guerrera y aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando”, finalizó Laura Bozzo, quien aseguró que pronto hará una transmisión en vivo para aclarar todaslasdudas.

“Ya no regreses a mi país”, usuarios atacan con todo a Laura Bozzo En lo que es su última publicación en sus redes sociales hasta el momento, Laura Bozzo confesó que amaba su programa y que lucharía con todo contra la trata de mujeres, lo cual es algo que no permitiría más. A pesar de sus buenas intenciones, sus seguidores se le fueron con todo al descubrirse que la buscaban por defraudación fiscal. “Por favor, ya no regreses a mi país, ya tenemos a demasiadas lacras públicas”, “¿Ahora sí ya no estás enferma, según tú?”, “Señorita Rocío, ya entrégate”, “Escapa, Laura, jajaja”, “La ladrona”, “Señora, no sea ridícula, ¿por que fregados siempre mete a la virgen? No se escude en la religión”, “Ratera”.

Los ‘buenos tiempos’ de Laura Bozzo En una serie de imágenes disponibles en su cuenta oficial de Instagram, la conductora peruana se deja ver con varias personalidades, entre ellas, la también conductora Galilea Montijo, con quien entabló una amistad al coincidir ambas en la primera temporada de Las estrellas bailan en el programa Hoy. “Gracias @galileamontijo felicitaciones por tus 10 años de matrimonio, te sacaste la lotería con Fer, lo máximo y feliz día @andy_escalona mi princesa, te adoro, años que no bailaba tanto”. De acuerdo con información de El Heraldo de México la conductora peruana le escribió a Gali en sus redes sociales lo siguiente: “Preciosa. Pronto nos vemos. Las extraño”.

“Sube una foto de la ficha roja de la Interpol buscándote”, siguen los ataques contra la conductora peruana Una mujer polémica que no pasa desapercibida, Laura Bozzo tiene tanto admiradores como detractores, quienes aprovecharon que la presentadora de televisión estaba desaparecida para atacarla con todo, como en la publicación que compartió en la que aparece acompañada de la reconocida actriz y conductora mexicana Verónica Castro. “Sube una foto de la ficha roja de la Interpol buscándote”, “Págale al SAT”, “Vieja fea!!! Laura Bozzo hipócrita”, “México no te quiere pin… vieja fea, ningún país te quiere, ching… tu madre, Laura pend…!!!”, “Ojalá y no regreses a México nunca”, “Que pase la desaparecida”, “Laura Bozzo, aparte de ser una ladrona, es una zorra”.

Laura Bozzo reaparece de la forma menos esperada Como se mencionó líneas arriba, fue en el transcurso de ayer que Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales luego de que compartiera una imagen de la Virgen de Guadalupe, tanto en su foto de perfil como en sus historias, sin decir alguna palabra. Según reportes de Radio Fórmula, la también abogada ya tendría fecha para regresar a la televisión. De acuerdo con información del periodista Marco Antonio Silva, Laura volvería entre abril o mayo del próximo año, aunque todo parece indicar que no sería en Televisa, donde tenía su programa en el canal Unicable. Habrá que esperar cuál será el siguiente movimiento de la conductora peruana.

Se pierde la boda de su hija “En cuanto a lo que mi mamá está pasando, creo fielmente en las autoridades mexicanas. Estoy segura de que pronto va a poder aclarar toda esa situación”, fue lo que le dijo Victoria de la Fuente Bozzo a People en español en su boda con Adam Ayers, celebración en la que no estuvo presente su mamá, Laura Bozzo. Y sobre cómo se sintió de que su madre no pudo estar presente en esta fecha tan especial, comentó: “Son dos cosas diferentes. Por un lado, el matrimonio siempre fue algo que queríamos hacer nosotros dos solos. Tener, de repente, una fiesta o un aniversario donde vamos a invitar a la familia y ojalá que mi mamá, mi hermana, la familia de él puedan estar ahí”.

Laura Bozzo debe pagar dinero para librar la cárcel Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de captura contra la conductora peruana Laura Bozzo por el caso de la supuesta venta de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con el que había garantizado un adeudo fiscal de 12 millones 760 mil 71 pesos. El Juez Noveno de Distrito en Amparo de Toluca, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, otorgó a la presentadora de televisión la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, siempre y cuando cubra una garantía de 2 millones 600 mil pesos para mantener vigente dicha protección judicial.

Le pedirán a la conductora peruana que entregue su pasaporte “Se concede la suspensión definitiva en los siguientes términos: en razón de que se tiene la certeza del ilícito imputado… no amerita prisión preventiva oficiosa, así como, que del informe previo rendido por la autoridad judicial responsable se conoce la cuantía del asunto de origen, los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal”, resolvió el juez. Ortiz precisa que esta protección judicial está sujeta a tres condiciones: que Laura Bozzo pague la garantía de 2.6 millones en un plazo de cinco días; que comparezca ante el juez que lleva su proceso en tres días y que en el mismo plazo entregue su pasaporte. La presentadora está procesada por el delito de depositaría infiel, porque presumiblemente vendió su casa de Huixquilucan, Estado de México, que estaba embargada por el SAT (Con información de Agencia Reforma).