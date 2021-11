Laura Bozzo se libra de la cárcel y celebra de una manera impactante

La conductora de televisión posa empapada y sin pudor

Los comentarios de la gente para Laura Bozzo no se hicieron esperar A unos días de que finalmente Laura Bozzo se ‘escapara’ de ir a la cárcel y su equipo legal estuviera negociando la orden de aprehensión en su contra por supuesto desvío de dinero, misma que ya fue retirada, la peruana reapareció para dar explicaciones, pero ahora, publicó una candente sesión de fotos. Y es que la peruana había estado por semanas escondida para resolver si situación legal que se complicó al deber aparentemente 12 millones de pesos al SAT en México, lo que le habría generado una orden de aprehensión y hasta un fichaje por la Interpol, sin embargo, según palabras de la propia Laura Bozzo, ya pasó el peligro. Laura Bozzo celebra que ‘se escapó’ de ir a la cárcel Ahora, decidida a regresar por lo alto a su vida artística y hasta de presumir que continuará con su legendario show ‘Laura en América’, la peruana posó como nunca antes, para una sesión de fotos en paños menores, que provocó la sorpresa de propios y extraños porque ‘se descaró’ y celebró de manera impactante. “Gracias de corazón a la revista @suave.ooo por la carátula y las fotos algunas de las que salen tomadas por mi asistente con ropa traída de Paris solo para la entrevista, los amo”, fue lo que se pudo ver en la descripción de las impactantes imágenes de su Instagram que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Empapada y con paños menores, Laura Bozzo celebra no ir a la cárcel Son en total seis fotografías las que Laura Bozzo presumió, pero nadie esperó que a sus 69 años, tuviera el atrevimiento de ponerse un vestido ceñido, color carne, que simulaba estar desnuda y con el que provocaría mucho escándalo que ella misma tomó para ‘celebrar’ el hecho de que la orden de aprehensión en su contra quedó suspendida. Desde un baño y una alberca, la peruana se muestra empapada, muy seria y con ligero maquillaje mientras mira de frente y de una manera provocadora enciende la temperatura en sus seguidores quienes jamás esperaron verla de tal forma resaltando sus encantos voluminosos a sus casi 7 décadas de vida.

¿Se pasó de descarada por las poses y las imágenes Laura Bozzo? Mientras personas como Maribel Guardia y fanáticos la aplaudieron por la sesión de fotos muy candentes, hubo otros que no dudaron en dejarla en mal, por considerar que a su edad no debería realizar este tipo de portafolios: “Ya entrégate”, “¿Qué no estaba presa?”, “Ya no publiques porque la poli te va a rastrear jajaja”. “No tienes que ponerte ropa tan extravagante que no va con vos”, “Con mucha ropita traída de Paris… pero prófuga LOL”, “Lol pensé que era un pollo hervido”, “Hasta luego Laura Bozzo, te irá mejor en la cárcel”, “Que miedo esas fotos, de verdad no están nada bonitas”, “Barbaridad dijo el sapo cuando vio a la rana en licra”, comentaron algunas personas.

Se viste de colegiala y la gente enloquece con Laura Bozzo celebrando que no irá a la cárcel Además del vestido en color nude empapada, Laura Bozzo se tomó una imagen con un vestido hecho de perlas, unos millones blancos de flores y unos zapatos dorados, con su cabello lacio y muy seria, como si fuera una colegiala, lo que sin duda provocó burlas a la gente que consideró que ya no va con su edad. “Mejor paga tus deudas y luego puedes aparecer con tus fotos ridículas”, “que onda con las señoras de la tercera edad, entro a Instagram y primero Madonna y ahora Laura jajaja”, “Vomito”, “Tan fea esa vieja ya con 95 años encima y dando Lora”, “Esta anciana vanidosa nunca cambia ni vuelve al Peru porque tiene cuentas que ajustar”, “La momia regresa”, “¿Qué ya no había pasado Halloween?”, declaró la gente.

Da la cara sobre su situación legal Fue en agosto pasado que a la conductora peruana Laura Bozzo, recordada por sus programas como Laura en América, Laura sin censura y Laura de Todos, entre otros, se le acusó de haber cometido un presunto delito fiscal, incluso se informó que la Interpol la estaría buscando, pero ahora, más de 3 meses después, por fin da la cara. A principios de este mes, la también abogada había dado “señales de vida” cambiando la foto de perfil en sus redes sociales, donde incluyó la imagen de una Virgen de Guadalupe que aún permanece ahí, además de haber subido una foto acompañada de sus padres, a quienes les dedicó un emotivo mensaje, que posteriormente borró.

“He soportado todo tipo de insultos”: Laura Bozzo A través de su cuenta oficial de Twitter, donde está cerca de llegar a los 800 mil seguidores, Laura Bozzo fijó hoy un tweet que dice lo siguiente: “Comunicado: el día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersoné al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Durán y su equipo”. Pero eso no sería todo, ya que en otro mensaje reveló que próximamente dará una conferencia de prensa donde hablará respecto a este tema “con las pruebas del caso”, además de que le dará una exclusiva al periodista Ciro Gómez Leyva: “He soportado todo tipo de insultos, se han dicho mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz. Bendiciones y confío en la justicia de mi país”.

La conductora peruana anticipaba “una semana de victorias” En una imagen que no hizo mucho ruido y que subió hace apenas una semana, Laura Bozzo mandaba bendiciones a sus seguidores y adelantaba que contaría toda su verdad en exclusiva: “Es lunes y si la semana pasada fue una semana de luchas, en el nombre de Dios, esta será una semana de victorias”. En esta ocasión, las burlas de parte de los usuarios quedaron en el olvido y los buenos deseos fueron los que predominaron: “¡Mucho ánimo! Todo estará bien. Espero que pronto estés de regreso en la televisión”, “Vamos leona, tú puedes salir de todo eso”, “Échale ganas, Laura, eres una ching…”, “Bendiciones, te quiero y te extraño”.

“En los últimos años me desvié de ese camino” Hace apenas unas horas, Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de imágenes acompañadas de un largo texto en el que podría decirse que prácticamente se desahogó tras las acusaciones que recibió en agosto pasado. Habrá qué esperar si la conductora peruana las conserva en sus redes sociales o las borra como anteriormente lo hizo con la fotografía de sus padres. “Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me tocó sufrir, me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo Mexico a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes, esa es mi felicidad, y en Perú dos mil comedores populares y tantas operaciones, mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, el amor se demuestra con obras”.

Laura Bozzo asegura que regresará “con todo” a su programa de televisión En este mismo mensaje, que a la fecha tiene más de 6 mil likes y que provocó todo tipo de reacciones entre los interanutas, Laura Bozzo confesó que en los últimos años se desvió del camino que estaba llevando a cabo, pero que estos meses le enseñaron que esa es su misión. “Aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré, por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda, le agradezco a Dios por mostrarme mis errores, pero estoy viva y volveré con todo. Los amo y extraño”, expresó la presentadora de televisión.

Los buenos deseos se hacen presentes No pasó mucho tiempo para que admiradores de la conductora peruana le expresaron su apoyo: “Te amamos y apoyamos, querida Laura!!! Eres una guerrera!!! Ánimo, lo mejor está por venir”, “Fuerza mi querida Laura, eres fuerte y valiente, no decaigas nunca, saldrás de ésta como siempre”. “Mucho ánimo Laura, digan lo que digan, tú sigue adelante con lo que más te gusta y punto”, “Laura, eres única, Dios contigo siempre”, “Laurita!!! Qué bueno saber que está bien y extraña a su público que tanto la quiere. Que Dios la cuide y guíe en su diario vivir”, “Abrazos a la distancia”, expresaron algunos internautas. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.