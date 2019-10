Página

1 de 4

La Dra Polo anunció que se va de Telemundo

La polémica presentadora de Caso Cerrado aseguró que es momento de buscar nuevos aires

Esto lo festejó Laura Bozzo presumiendo su curvilínea figura

La Dra Polo anunció sorpresivamente que deja Telemundo y esto lo festejó Laura Bozzo al lucir muy atrevida en foto.

Justo cuando la noticia de que Ana María Polo le pondría ‘caso cerrado’ a su estancia en Telemundo, su ‘enemiga’, la peruana Laura Bozzo lució muy sensual.

Y es que ambas presentadoras cuentan con una extensa carrera en los medios de años, donde han tenido programas muy similares, resolviendo problemas de personas.

¿Será que estaba celebrando la salida de su ‘rival’? Y es que Laura Bozzo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde apareció con un elegante atuendo en color rojo.

Laura lució un conjunto de una sola pieza un tanto holgado, pero con un escote de infarto que reveló su pechonalidad sin pudor.

Asimismo, abrochó su outfit con tacones cerrados en color dorado, bolsa del mismo tono y lentes de sol.

Los usuarios no tardaron en elogiar a Laura Bozzo en la sección de mensajes.

“Laura, se te ve regia, realmente las cosas marchan muy bien y cada vez mejor para ti. Eso se nota sin duda. Bravo por ese éxito, te ces hasta mucho mejor que antes”, escribió un usuario luego de que se diera a conocer la salida de la Dra Polo en Telemundo.

“Qué elegante”, le dijo otra seguidora a Laura Bozo.

“La más dura en moda eres tú”, mencionó una más para dar pie a más mensajes: “Laura Bozzo, qué bella estás, te ves super elegante, ese conjunto se te ve super, bellos esos colores. Fenomenal”,qué elegancia, mi querida Laura”, “espectacular”, “se ve hermosa”, “fabulosa”, “simplemente bella, elegante, toda una dama”, mencionaron los usuarios.

La postal de la peruana surgió tras el anuncio de la Doctora Polo.

Después de casi dos décadas en la pantalla chica de Telemundo, la Dra Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial Caso Cerrado, en una película que ella misma protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo la Dra Ana María Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo el martes en una entrevista exclusiva con The Associated Press en la que reveló su proyecto de cine.

Caso Cerrado es un programa televisivo diario que a lo largo de una hora presenta disputas judiciales.

En cada episodio se expone una demanda, se hacen alegaciones y tanto los demandantes como los demandados presentan testigos para sustentar sus casos.

La Dra. Polo, que aunque no ejerce como abogada desde hace una década aún tiene vigente su licencia para mantenerse actualizada, emite luego una decisión como si fuera un fallo, basándose en su conocimiento y experiencia legal.

El programa aborda diferentes temáticas, desde asuntos de salud, familia y sexualidad, hasta cuestiones de inmigración.