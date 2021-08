En la opinión del abogado Fernando Acevedo Espinosa, al ser detenida, Laura Bozzo llevaría su proceso en prisión por el tipo penal que se le imputa y porque no se internó voluntariamente en prisión como lo ordenó el juez de control; sin embargo, su situación jurídica se determinará en la audiencia correspondiente.

“El delito que le están imputando es defraudación fiscal, que está en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice que si tú engañas o a través de errores no pagas alguna contribución y sea perjudicial estás cometiendo ese tipo penal”, explica.

El abogado explica que el nombre del delito no es depositaria infiel sino defraudación fiscal. Al decir, “depositaria infiel” se refiere a una conducta o figura legal, comenta que cuando se embarga un bien se fija un depositario, o quien queda a cargo del cuidado de ese bien, y en este caso, a ella la fijaron como depositaria dentro del procedimiento administrativo de ejecución.

“Por el valor de lo defraudado aplicaría una pena de prisión de tres a nueve años porque el valor supera los $2,898, 490 (dos millones, ochocientos noventa y ocho mil, cuatrocientos noventa pesos) que prevé la ley pero si ella en un momento dado paga en una sola exhibición, de acuerdo a la ley le dicen que tiene un beneficio y ese es que la pena se reduzca al 50%. “Tengo entendido que ella dio un inmueble en garantía. Legalmente estaba obligada a no vender el inmueble dado en garantía sin embargo violentó con su obligación y vendió el inmueble”, finalizó el abogado Fernando Acevedo Espinosa.

Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la conductora peruana Laura Bozzo, ya que después de no acatar una orden impuesta por el juez general el pasado 11 de agosto, la también abogada es buscada por la Interpol en más de 190 países.

El presentador y actor mexicano, Alfredo Adame ofrece una recompensa de 100 mil pesos a la persona que le ayude a localizar a la conductora peruana, Laura Bozzo, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana por un delito fiscal; “Voy a ofrecer 100 mil a la persona que me ayude a localizarla con datos fidedignos”.

Alfredo Adame admite que él interpuso la demanda en contra de la presentadora

Pero, ¿Qué tiene que ver Alfredo Adame con todos estos problemas? Todo inició cuando el conductor mexicano confesó que había sido él quien interpuso una denuncia en contra de Laura Bozzo, después de que al también actor, le llegara un mensaje anónimo sobre un presunto fraude que la conductora peruana habría realizado, y que, a palabras de Alfredo, fue comprobado.

"Me contacta una persona y me dice 'señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo' y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice 'mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario 'oh sorpresa', parece que el condominio está embargado".