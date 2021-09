Captan a Laura Bozzo comiendo tacos en Acapulco, México

En redes sociales se viralizaron las fotos de la peruana mientras se encuentra escapando de la ley

La mujer se encuentra prófuga de la justicia al ser acusada de evasión fiscal ¡La cacharon con las manos en los tacos! Laura Bozzo fue captada por las cámaras de unos curiosos, mientras se disponía a comer unos tacos en Acapulco. Sería una escena de lo más normal, si la peruana no estuviera huyendo de la ley después de que fuera acusada por evasión fiscal al deber una considerable cantidad de dinero. En redes sociales se ha empezado a difundir el material de la peruana cenando en compañía de un par de amigos, mientras la ley la busca por la acusación que tienen en su contra sobre evasión fiscal; de ser cierto que es ella, las autoridades podrían girar una orden de aprehensión en su contra y en los próximos días, su libertad estaría en la cuerda floja. Laura Bozzo captada Acapulco: Comiendo tacos La polémica peruana, Laura Bozzo, fue captada por las cámaras de unos usuarios comiendo de lo más tranquila un par de tacos en un restaurante de Acapulco, México. Podría ser considerado de lo más normal, si la mujer no fuera acusada de evasión fiscal y hace un par de días su libertad fuera puesta a prueba. Javier Ceriani fue quien subió las imágenes de Bozzo, quien se encontraba disfrutando de la comida de un exclusivo restaurante donde pidió un par de tacos y pasó la tarde conviviendo con un par de amigos. A la polémica conductora de 'Laura en América', se le vio de lo más relajada sin pensar en que las autoridades podrían apresarla.

Laura Bozzo captada Acapulco: Muy tranquila en Acapulco Es curioso que la conductora peruana haya reaparecido ante las cámaras y el público, porque en las últimas semanas se la pasó en privacidad del ojo público. Tal parece que se siente más segura en los últimos días, ya que este descuido podría costarle su libertad ya que ha informado (indirectamente) donde se encuentra y que no ha escapado del país. "Te decimos dónde está Laura Bozzo, la peruana fue captada en Acapulco echándose el taco tranquilamente como si no le debiera nada a nadie.", mencionó el conductor de Chisme No Like, después de que se diera a conocer que la conductora podría tener los días contados con su libertad debido a que la policía mexicana la busca.

Laura Bozzo captada Acapulco: Actor de Televisa pide recaudar dinero para ayudar a Laura Cabe destacar que no fue hace mucho cuando un actor de Televisa, Carlos Bonavides, quien fue también compañero de la peruana en el programa matutino de Hoy, salió en defensa de la conductora, comentado que si todos se juntaban podrían reunir dinero y poder ayudarla a salir del problema. “A mi querida Laura le mando un cariñoso saludo, un apoyo y si ella no tiene el dinero, puesto yo tampoco tengo lana, pero juntarnos y hacer una coperacha para ayudarla. Del árbol caído ya no se puede hacer leña y menos en estos tiempos que todos estamos sufriendo la cuestión económica”, así lo informó el portal People en español.

Laura Bozzo captada Acapulco: “Se puede llegar a un arreglo” Posteriormente a esto, Carlos Bonavides comenta que en cuestión de dinero todos se pueden reunir y poder cooperar, y así llegar a un acuerdo con el SAT: “Lamento mucho la situación en la que está, y su hubiera una forma en la que nos juntemos compañeros que hemos trabajado con ella, se trataría de hacer algo”. Para finalizar, el actor comentó que sólo era cuestión de que la peruana arreglara sus cosas con el SAT para que no pisara la cárcel, ya que a palabras de él, este servicio no quería meter a la gente a la cárcel: “Todo en la vida se puede arreglar, la cosa es que ella arregle sus cosas y no vaya a la cárcel (…) Lo que quieren no es meter a la gente a la cárcel, lo que quieren es que la gente pague”.

Laura Bozzo captada Acapulco: Los deseos de Ceriani Por otra parte, en la descripción de la fotografía que compartió Ceriani, el conductor de Chisme No Like expresa que en un futuro próximo terminaría la peruana en prisión y por ende, no podría estar disfrutando de la comida como ahorita. Lo que sorprende de las imágenes es que hace un par de días, la Fiscalía anunció que su petición fue rechazada y podría ir a la cárcel. "Esperemos que cuando la encarcelen por el delito de evasión fiscal pueda comer igual de rico.", comentó Javier Ceriani en su publicación de Instagram, donde compartió las fotografías de Laura Bozzo en Acapulco, mientras pasaba la tarde disfrutando con sus amigos ignorando que las autoridades mexicanas estén buscándola.

Laura Bozzo captada Acapulco: El público opina Después de compartir las imágenes de la 'Señorita Laura', los usuarios no han dejado de mencionar la situación, diciendo que sus días de gloria se acabarían y que próximamente la conductora estaría siendo arrestada por el delito de evasión fiscal que un juez generó en su contra y que podría costarle su libertad. "Que pague lo que debe si Lupita D'alessio estuvo en la cárcel , Laureano brizuela y paquita la del barrio. ¿Por qué ella no? .", mencionó una usuaria en redes sociales, mencionando a figuras del espectáculo que también han tenido problemas con la ley y que en esos momentos tuvieron que hacerse cargo.

Laura Bozzo captada Acapulco: Márquenle a Alfredo Adame Mientras que otras personas recordaron al actor Alfredo Adame, quien en días anteriores mencionó que él daría una presuntuosa recompensa a quien le diera información sobre la localización de la peruana y no pudiera salirse con la suya, escapando de la justicia mexicana que desde hace días la busca. "Le hubieras llamado a Alfredo adame y cobrado la recompensa", dijo en modo de burla una usuaria en los comentarios de la publicación, recordando que el mexicano mencionó que daría una recompensa a quien diera información de Laura Bozzo y la mujer pudiera ser detenida por los delitos que enfrenta.

Ya habían dado luz verde a su detención La conductora peruana, Laura Bozzo, a pesar de haber solicitado una orden de amparo para evitar ser detenida y que autoridades financieras le dieron facilidades para evitar la prisión preventiva por delitos fiscales, sin embargo, dieron luz verde para detener a la conductora peruana, argumentando que sí tendrá que pisar la cárcel, así lo informó el portal El Universal. Fue hace unos días cuando el juez federal, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, le había otorgado a Laura Bozzo una suspensión provisional que frenó su detención, otorgándole la oportunidad de abonar una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte para evitar su huida del país, sin embargo, la peruana no acudió al juzgado. Antes de esto había tramitado un amparo para no ingresar a la cárcel con el argumento de que era una persona mayor de 70 años que padecía de una grave enfermedad pulmonar.

Podría ser ingresada a la cárcel A pesar de que Laura Bozzo solicitó un amparo para evitar ser detenida, este martes, el mismo juez negó la suspensión definitiva de la presentación de la conductora en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por lo que ordenó su aprehensión para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra. Esta decisión se derivó porque la conductora no se presentó por su propio pie a la cárcel ni entregó su solicitado pasaporte como se le pidió. Y es que, de acuerdo con el portal de Reforma, su amparo sólo atendía la orden de internamiento; ahora prevalece el mandamiento de captura y, por tanto, ya no hay materia de litigio en dicho amparo: “Ante el incumplimiento de lo ordenado por el Juez de la causa, con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo, pero antes de la emisión de la referida suspensión provisional, se giró en su contra orden de aprehensión”, dijo.

El delito de Bozzo Mucho se ha argumentado que su detención se debe por no haber pagado impuestos, sin embargo es detenida por defraudación fiscal, el abogado Fernando Acevedo explica que: “El delito que le están imputando es defraudación fiscal, que está en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice que si tú engañas o a través de errores no pagas alguna contribución y sea perjudicial estás cometiendo ese tipo penal”. Textualmente, en el Código Fiscal de la Federación se lee en dicho artículo: “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco Federal.

¿La denunció Alfredo Adame? No fue hace mucho cuando fue el mismo actor mexicano, Alfredo Adame, quien confesó que había sido él quien interpuso la demanda en contra de la conductora Laura Bozzo, argumentado que se debía a que la conductora estaba vendiendo una propiedad que ya estaba embargada, así lo explicó en una entrevista para El Gordo y la Flaca: “Me contacta una persona y me dice ‘señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo’ y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice ‘mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario ‘oh sorpresa’, parece que el condominio está embargado”.

La entrevista de Adame Alfredo Adame continuó explicando la denuncia anónima que le hicieron sobre un presunto fraude cometido por Laura Bozzo: “…El condominio estaba embargado por Hacienda fue entregado en garantía por un pago de 12 millones de pesos del 2012 que al día de hoy entre multas y recargos y actualizaciones ya se convirtieron en 80 millones de pesos”, aseguró. Y continuó certero: “Es un delito grave, no tiene fianza, no tiene amparo, es evasión fiscal y entonces el abogado la denuncia y dice ‘Laura Bozzo ya vendió este condominio a tales personas, con tal notario y el juez ve las pruebas que son contundentes y dice ‘la vinculo a proceso’, dijo el actor para ‘El Gordo y la Flaca’.