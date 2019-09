Página

Vaya primera vez que estoy de acuerdo con Laura!Laura Bozzo arremetió contra Yolanda Andrade por el escándalo con Verónica Castro

La peruana le mandó un contundente mensaje a la legendaria actriz que anunció su retiro

Yolanda Andrade no se quedó tranquila y le contestó a Laura Bozzo

Laura Bozzo y Cristian Castro le mandaron poderosos y contundentes mensaje a Yolanda Andrade atribuyéndole el retiro del medio artístico de Verónica Castro por las declaraciones que hizo desde hace días en las que aseguró que habrían tenido un romance y se habrían casado en Amsterdam hace varios años.

La peruana gusta de opinar de todos los temas aunque ‘no tenga vela en el entierro’ y en esta ocasión hizo lo propio a través de una participación en ‘El Gordo y la Flaca’ con fuertes palabras contra Yolanda Andrade, aunque ya lo había hecho de forma mesurada y tranquila desde su Twitter donde la supuesta ex pareja de Verónica Castro le contestó en forma de burla.

“Estoy realmente indignada, no puede ser posible, en dónde estamos, no voy a hablar ni como amiga que no lo soy, ni como conductora de televisión, hoy voy a hablar como una de las millones de millones de fans de Verónica Castro, como una de las personas que disfrutó como toda su vida, de su talento, de sus novelas, de su arte, y no puede ser posible que por una desubicada, para mí como los reptiles, ese tipo de gente que te ataca por la espalda como Yolanda Andrade, se vaya a retirar de la vida artística…”, fueron las palabras de la peruana en su sección Laura opina.

Y la peruana continuó alegando: “Una persona que ha dado su vida por su arte, una señora, una dama, una gran madre, una gran hija y una gran abuela, ahora en medio del escándalo por una loca que lo único que quiere es subir su rating porque es una don nadie, eso eres tú Yolanda Andrade, no existes ni vas a existir porque las maldades acá se pagan, karma es karma y tu has actuado mordiéndole la mano a una persona donde en un momento determinado de tu vida donde estabas padeciendo por una serie de adicciones, te dio la mano, te quiso apoyar y ¿así le pagas?”.

Y Laura Bozzo cerró su advertencia muy enérgicamente: “No vas a pasar a la historia como la que sacó a Verónica Castro de la vida artística, no, vas a pasar a la historia como la traidora, como la que acuchilla a una persona que dice querer, que dice haber amado, el que ama no hace daño, jamás… hablando de hace 15 años, de hace 20 años ¿qué te pasa, qué tienes? eso no se vale y te lo repito, te lo dije en las redes y te lo digo ahora, a quien actúa con maldad, hay que desearle suerte porque tarde o temprano Yolanda Andrade, la vas a necesitar…”.