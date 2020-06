Los hogares de los latinos son casi dos veces más propensos a dar cuenta de síntomas graves de coronavirus (Covid-19), según una revisión de datos sobre 1.6 millones de personas divulgada por la firma Dynata de estudios de mercado, informó la agencia EFE y el diario USA TODAY.

Para su análisis, Dynata empezó a preguntar desde marzo a los encuestados si alguien en su vivienda experimentaba síntomas que iban desde una tos secta a la dificultad para respirar, y encontró que en todo el país las respuestas positivas de los latinos son un tercio más frecuentes que entre otros grupos.

El diario USA TODAY, que hizo su propio análisis de los datos de Dynata, indicó que cuando la lista de síntomas se ajusta a lo que los Centros para Previsión y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) define como los síntomas combinados más serios, la diferencia es aún mayor: los latinos los manifiestan casi dos veces más que otros grupos.

