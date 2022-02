Latinos ponen el nombre de hispanos en alto con nominaciones al Oscar

Aunque con pocas menciones este año, el mexicano Guillermo del Toro regresará a los Premios de la Academia para dar batalla en la categoría principal y más reñida del año: Mejor Película. El cineasta compite con su nueva cinta, El Callejón de las Almas Perdidas, contra nueve filmes de igual renombre: Belfast, Duna, CODA, la cual está interpretada por el mexicano Eugenio Derbez, Señales del Corazón, No Miren Arriba, Drive My Car, Rey Richard: Una Familia Ganadora, Licorice Pizza, El Poder del Perro y Amor Sin Barreras.

Según informa el portal Univisión, la película número 60 de Walt Disney Studios, Encanto, logró obtener 3 nominaciones este año: Banda Sonora, por su Canción Original, ‘ Dos Oruguitas’ de Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra. Y la esperada como Mejor Película Animada , categoría en la que también compiten ‘Luca’, ‘La raya y el dragón’, junto a The mitchells vs. the machines’ y ‘Flee’.

Latinos hispanos nominaciones Oscar: Bardem y Penélope Cruz van por el Oscar

Definitivamente Latinoamérica se hará más que presente en la 94 edición de los Premios Oscar. Javier Bardem, como Penélope Cruz consiguieron una nominación por su trabajo en “Being The Ricardos”, historia que se basa en una pareja que arriesgan sus prestigiosas carreras en Hollywood, el amor que profesan, y el programa de televisión con el que triunfan.

La categoría de mejor actor protagonista en donde estará Bardem, contará con la presencia de Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Andrew Garfield (“Tick, Tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”). Por su parte, en la categoría que competirá Penélope Cruz, estará junto a Olivia Colman, Kristen Stewart, Nicole Kidman, y Jessica Chastain. Asegura Univisión.