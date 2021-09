Incertidumbre en latinos de Atlanta al terminar moratoria a desalojos

María vive con su hija menor, quien tiene necesidades especiales, y alquila la vivienda junto con otras dos personas. Para evitar problemas, intenta no retrasarse “más de tres meses con el pago de la renta”, pero con la decisión del máximo tribunal, su situación, como la de millones más de inquilinos en el país, podría complicarse en un futuro cercano.

En su fallo, los seis magistrados conservadores de la Corte Suprema indicaron que si la moratoria va a continuar deberá ser autorizada “específicamente” por el Congreso y no por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que fue la entidad del Gobierno federal que emitió la orden.

Visiblemente afectada por la situación, la hispana, quien prefirió no revelar su apellido, relató a Efe que ha podido pagar el alquiler de su vivienda gracias a la “generosidad” de una amiga y la ayuda de su iglesia, pues actualmente su hija no puede trabajar debido a que está delicada de salud tras haberse contagiado de coronavirus hace dos meses.

“Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. No solamente es la renta, sino también los servicios, el carro (…); uno se pone muy ansioso y es preocupante”, dijo Consuelo, una abuela colombo-venezolana que alquila con su hija un apartamento en Norcross, una de las ciudades de Georgia con mayor población latina.

Inquilinos desprotegidos

No obstante, para el mes próximo, Consuelo, de 79 años y quien también sufre las secuelas del virus, no sabe cómo hará pagar el alquiler: “Estamos orando para que la salud mejore, pero bueno, no sé cómo vamos a hacer”.

Tras el fallo de la Corte Suprema del pasado 26 de agosto, los inquilinos de muchos estados del país, especialmente del sur, incluyendo Atlanta, en Georgia, están totalmente desprotegidos y, pese a la situación de vulnerabilidad en que muchos como María y Consuelo se encuentran, podrían enfrentar el desalojo.