Latinas en Only Fans. Las más candentes de la plataforma de contenido exclusivo que se ha vuelto un boom durante la pandemia

Pese a estar en el ojo de la polémica por promocionar mayormente contenido erótico, lo cierto es que Only Fans no deja de ser popular

Muchos ‘fans’ están dispuestos a pagar por tener esa exclusividad Latinas en Only Fans. La plataforma de contenido exclusivo Only Fans, que se ha vuelto un boom durante la pandemia del coronavirus, se ha vuelto una alternativa en la que famosos y no famosos se muestran en una faceta, como la erótica en muchos casos, que no está exenta de polémica. Lo cierto es que se ha convertido en una nueva forma de visualizar contenido y por el que, como su nombre en inglés indica, el target son fanáticos dispuestos a pagar por exclusividad. Las latinas que encienden Only Fans De las miles de cuentas en Only Fans, te presentamos a algunas de las latinas que deleitan a miles de usuarios en esta plataforma. Checa a continuación.

Noelia Noelia decidió mostrar su anatomía para elevar algunos grados el calor de sus fans a través de las redes sociales y deleitarles la pupila con su belleza. La curvilínea cantante compartió en Instagram un breve video en el que aparece caminando, enfundada con tacones y un ajustado bodysuit blanco que permitió apreciar sus torneados encantos. “Ya estoy lista para vengas a verme a Only Fans ahora mismo. PODRAS VER TODO, TODO. lo que no puedes ver aquí… Los espero ahora en mi cuenta de OnlyFans. NO ESPERES MÁS 😘💖 Inscríbete Ahora!!”, se lee en el clip de la boricua que está por superar las 100 mil visualizaciones. En una publicación anterior, Noelia se dejó ver sin sostén y sin ropa interior alguna. Posando de espalda y presumiendo la retaguardia con unos leggins repletos de aberturas.

Lis Vega Lis Vega se une a la larga lista de celebridades que ahora son reinas en la famosa plataforma de OnlyFans. En ella se sabe que están estrellas como Suzy Cortez, Maria Levy, Bella Thorne, Noelia e incluso Cardi B. De Bella se sabe que ha tenido ingresos superiores al millón de dólares. Y la joven actriz también se convirtió en estrella de la plataforma Pornhub. Lis por su parte promociona a través de su cuenta de Instagram oficial, este contenido que se supone es para mayores de edad, y hoy incluso ha prometido una gran noche para todos aquellos que vayan a visitar su cuenta: “ESTA PUEDE SER UNA GRAN NOCHE PARA TI EN MI #ONLYFANS , TE ESPERO. 🔥 #PLAYMATE #PLAYBOY #MEXICO #USA #MIAMI #LINK EN MI #BIO https://onlyfans.com/lisvegaofficial”. Para promover su contenido ha hecho uso de una fotografía en la que aparece luciendo un bodysuit nude. Esta pieza ha hecho que sus fans enloquezcan ya que además de nude es transparente y ha modelado con ella estando de pie, de espaldas y de frente.

Dorismar Con la llegada de este 2021, Dorismar decidió consentir a sus fieles admiradores de redes sociales con una serie de fotografías en las que desbordó sensualidad. La sensual modelo que inició su carrera en televisión como conductora es una de las celebridades de Instagram más atrevidas y está dispuesta a conquistar a sus seguidores gracias a la publicación de candentes fotografías y videos en los que continuamente muestra sus encantos. Tal es el caso de una de sus más recientes postales, en la que, posando desde la playa, presumió su escultural anatomía ante la cámara y logró enloquecer a sus fanáticos. Vestida con un mini vestido de red, esta vez resaltó la belleza de sus pronunciadas curvas gracias a la diminuta tanga que lleva debajo. Instantánea que fue acompañada con la frase: “La felicidad se encuentra en el sonido del mar“. Sin embargo, antes de finalizar el año la escultural modelo originaria de Buenos Aires, Argentina, publicó una atrevida fotografía en la que, dando la espalda a la cámara y posando desde la intimidad de su cama, elevó la temperatura gracias al diminuto baby doll blanco que se perdió entre sus voluptuosos atributos que hipnotizó a miles de fanáticos.

La Mala Rodríguez La Mala Rodríguez ha comenzado el 2021 causando polémica por lo atrevido de sus publicaciones en Instagram, llegando por momentos a retar a la censura, como lo dejó ver ahora en una fotografía en la que aparece desnuda bañándose, con una manzana en el piso. La estrella española de hip hop también se dejó ver muy divertida en la cama, acompañada de unas buenas amigas, en imágenes llenas de buen humor. La Mala Rodríguez no ha dado a conocer sus planes para este año en el ámbito musical, pero por lo pronto sigue promocionando su perfil en el sitio OnlyFans, lo cual ha provocado críticas encontradas.