Zuleyka Rivera calentó recientemente las redes sociales al publicar una fotografía donde se le ve con un diminuto bikini de colores y unos desgastados jeans, que dejan al descubierto los abdominales ‘de hierro’ que posee.

A través de su cuenta en Instagram, la presentadora demuestra con contundentes pruebas que su intensa rutina de ejercicios está dando resultados asombrosos. Después de todo su ’six pack’ habla por sí solo.

“Te regalo mi cintura, te regalo mis labios para cuando quieras besar, te regalo mi locura y hasta las pocas neuronas que me quedan ya. Porque el amor me ha llevado hasta la locura… del amor vivo y del amor solo quiero vivir”; escribió la ex Miss Universo al pie de la imagen, que acumuló más de 103,000 ‘me gusta’.

Como era de esperarse, de inmediato sus fanáticos se desvivieron en halagos: “¿Cómo haces para ser tan perfecta?”; “¡Siempre muy deslumbrante!”; “wow, tienes un cuerpo increíble, ese abdomen que tienes es envidiable”; “bellísima! Luce radiante y natural”; “regálame ese abdomen yo te doy el mío, tranquila, que lo trabajaras rápido, y si querés luego me lo regresas”; “más dura que un limber de cemento”; comentaron con gran admiración.

Sin embargo, por difícil que parezca, Zuleyka Rivera también recibió odiosos comentarios como los siguiente: “si sigue así va a parecer un hombre”; “ya quédate así, estás perfecta, no más cuadritos, no te vas a ver femenina”. Afortunadamente, los seguidores de la guapa boricua son testigos de lo entregada que está a su rutina en el gimnasio, así que dudamos de que desista seguir trabajando para conseguir un cuerpo de otro planeta.