Yuri ‘enfurece’ con Eugenio Derbez y el motivo es inaceptable

La cantante Yuri volvió a ser el centro de atención luego de que Eugenio Derbez la hiciera ‘enfurecer’, tras una llamada que le hizo.

Esta llamada puso de mal genio a la cantante jarocha cuando el actor le llamó para decirle que no había quedado seleccionada en el elenco de su nueva película Hombre al Agua.

Por lo que Yuri le respondió cantándole su canción Es ella más que yo, con toda la ironía del caso.

Sí, con total ironía, y es que se trataba de otra broma más de Eugenio Derbez, donde la cantante se prestó a seguirle el juego al comediante.

Dar malas noticias no es fácil y me tocó darle una a mi querida @OficialYuri #HombreAlAgua Mayo 10 Méx #OverboardMovie May 4th USA #SúbeteAlBarco pic.twitter.com/pOznF9Asm6 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 30, 2018

TE PUEDE INTERESAR: La parte del cuerpo de Chiquis Rivera que enloqueció las redes (FOTO)

Fue a través de la cuenta de Twitter del actor que compartió este video que por supuesto hizo reír a muchos de sus fanáticos, misma publicación que fue compartida por Yuri.

Con la leyenda “Dar malas noticias no es fácil y me tocó darle una a mi querida Yuri”, Eugenio publicó el video con duración de 1 minuto 48 segundos.

“Yuri hermosa, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas del casting que hiciste para mi película Hombre al Agua? ¿Te acuerdas que necesitábamos una güera? Pues no, no te quedaste. Se quedó otra güerita que se llama Anna Faris, no sé si la conozcas?”, dijo el actor en la llamada.

Por lo que Yuri empieza a cantarle: “Es ella más que yo” y continúan la broma con tal seriedad y divertido para quienes los vemos.

Al final la cantante le dice ‘llorando’: “Vas a ver, te voy a echar a mis jarochos. La maldición jarocha”, dijo.

Seguidores se burlan de broma a Yuri

Y como es difícil no comentar y no divertirse con estas bromas de Eugenio, sus seguidores reaccionaron de inmediato: “Muy buena, me hicieron reír mucho, saludos desde Chiapas”; “Que buena puntada, como me hicieron reír, esa es la actitud. ¡Bravo jajajaja!”

“¡Buenísima! Y yo acá en casa como loca cantándome todita la canción con la güera jaja”; “La mejor actuación. ¡Los dos se merecen un Oscar y un Grammy jaja!”, así como, “¡Buenísimo! Tenía que ser Derbez”.

Y por supuesto los jarochos a la defensa: “Paisa tu nada mas di rana y los jarochos saltamos. Nadie se puede meter con la jarocha consentida sin recibir castigo jaja” y “Tú dices prima Yuri si le ‘hacemos la jarocha’ a Eugenio jaja”.

La llamada se convirtió en un divertido episodio en redes sociales, como parte de la promoción del nuevo filme de Derbez, Hombre al Agua, que se estrena el 4 de mayo en Estados Unidos y el 10 de mayo en México.