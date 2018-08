Yanet García ‘la chica del clima’ revela 5 tips de belleza

Yanet García, la joven de 27 años de edad que se ha vuelto famosa bajo el nombre de ‘La chica del clima’, no solo es una cara bonita; es linda, carismática y, aunque no lo crean, ¡súper inteligente! Creerán que dar el clima es cualquier cosa, pero va más allá de un simple trabajo para el que la mayoría cree que solo está para mostrar una mujer preciosa.

“Creen que uno nada más llega, lee los gráficos y listo. La sección del clima no puede tener un prompter, tienes que saber de lo que hablas, saber qué es un canal de baja presión, un huracán, sus categorías, tienes que prepararte, no sólo se basa en verte espectacular, eso es un extra, pero no es todo. No puedes estar a cuadro sin saber informarle a las personas, porque al final del día ayudas a las personas y es una responsabilidad muy importante, ” dijo Yanet en entrevista con El Universal.

‘La chica del clima’ tiene actualmente casi 8 millones de seguidores en Instagram y aunque se ha destacado por su belleza, es una mujer independiente y empresaria. Tiene su propia agencia de modelos ¡y ya tiene una película!

El Universal tuvo la oportunidad de platicar un rato con ella, y compartió sus tips de belleza.

Yanet García ‘la chica del clima’ aconseja:

1.Haz algo que te haga feliz

“Todos los días realiza alguna actividad que te haga sentir mejor, te haga sentir feliz.” Encontrar el deporte ideal es difícil, pero es tan importante para el ser humano, que lo ideal es que lo hagas ¡con gusto!

2.¡Tómate un break!

“No olvides descansar, dormir bien para que tengas mucha energía al día siguiente”. Lo ideal es dormir entre 7 a 9 horas al día, pero cada cuerpo y mente es diferente, así que es súper importante que escuches lo que tu organismo está pidiendo.

NEVER GIVE UP 🔥 A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) on Aug 6, 2018 at 11:46am PDT

3.Cuidado con lo que comes

Cuida tu alimentación. “Es súper importante, ya que tu alimentación depende mucho de tu felicidad, de tu estado de ánimo, así que llevar una vida saludable es muy recomendable”. Sin mencionar que Todo depende de lo que le metes a tu cuerpo. Por algo dicen que “eres lo que comes”.

4.Hidrátate bien

Toma mucha agua. “Es importante hidratarte para que tu cerebro se oxigene y pienses mejor en tu día a día”. Se recomienda tomar dos litros de agua al día, pero esta cantidad depende enteramente de tu peso y género, así que ¡aguas!

5. ¡No te maquilles!

“Trata de ir al gym sin maquillaje para que tu piel respire. Solamente hazlo en ocasiones especiales. Si bien es cierto que Yanet se ve increíble cuando se maquilla, ‘La chica del clima’ también sabe cuándo hay que ponerle un alto, especialmente porque el rostro necesita respirar de vez en cuando.

Extra Tip

“Lo más importante es que te ames y te aceptes tal cual eres porque eres única.” Sin la actitud correcta, tu belleza jamás será apreciada por la persona que más importa: tú. No olvides que el trabajo empieza desde dentro.

“Quiero seguir inspirando y motivando a todas las chicas de que sí se puede lograr cualquier objetivo, tanto físico como profesional, todo es posible,” concluyó Yanet.