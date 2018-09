Para Ximena Navarrete la familia está primero, así que pese al triste momento que atraviesa tras perder al bebé que esperaba, se mostró con una gran sonrisa en la boda civil de su hermana menor, Mariana Navarrete.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo compartió una foto donde se le ve junto a la novia, luciendo un vestido rosa diseñado por el mexicano Benito Santos.

“Con mi bebé @mariananro (loquis bride to be) Legalmente casada… ayer en su boda civil. Felicidades, te amo, hermana, ¡que sean los más felices! Y cuenta regresiva para la boda religiosa. @sergio.ponc los quiero”, escribió la ex Miss Universo al pie de la imagen, que acumuló más de 116,000 ‘me gusta’.

Al ver a la mexicana mostrando tanta fortaleza a pesar de lo acontecido, sus seguidores la llenaron de mensajes para mostrarle su apoyo: “¡Qué bonita te ves! Vamos pa’ lante”; “felicidades a tu hermana se ven espectaculares, cuida mucho tu salud”; “Ximena me da gusto verte sonreír, sé lo difícil que es, yo pasé por lo mismo”; “qué bellas las 2 se ven, me alegro que estén mejor”; “me encanta que te veas así de radiante. Sigue adelante, Xime”, comentaron.

TE PUEDE INTERESAR: Trump deberá contestar por escrito y bajo juramento en proceso por difamación

El enlace tuvo lugar en San Miguel de Allende, hasta donde se desplazaron Ximena Navarrete y esposo Juan Carlos, quienes actualmente están radicados en San Luis Potosí.

Cabe recordar que el 28 de agosto, anunció la noticia de que había perdido a su bebé. “No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo y yo estamos viviendo. Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mi el amor más grande y la ilusión más real”, expresó entonces en redes sociales.