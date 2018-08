Ximena Navarrete informó que lamentablemente perdió al bebé que esperaba con su esposo Juan Carlos Valladares.

A través de Instagram, la modelo y Miss Universo 2010 compartió con sus seguidores la triste noticia.

“No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo @jcvalladares y yo estamos viviendo”, comenzó su mensaje.

“Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren, nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real… por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios”, escribió al inicio de su largo mensaje.

“Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia. Papás, suegros y hermanos: Gracias por hacernos fuertes en estos momentos. @gabrielarosete, Charles, @raqueleichelmann @jcvallag @mariananro @miriamhuber87 @alexvalladares @mike.valladares @lhg86. Mi amor @jcvalladares te amo y no existe obstáculo que no podamos superar, estando juntos y de la mano De Dios todo es posible, gracias por ser valiente y estar cada segundo a mi lado. Te amo con todo mi corazón, ahora tenemos un angelito estrella en el cielo que seguramente nos mandará nuevas bendiciones”.

Finalmente, Navarrete agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores que siempre han estado presentes en su vida.

“Gracias a ustedes nuestros seguidores por emocionarse o entristecerse junto con nosotros. Por ahora mi esposo y yo nos enfocaremos en apoyarnos y fortalecernos para salir de esta desafortunada noticia. Estamos bien, más unidos y fuertes que nunca. Ya vendrán días mejores! @gabrielarosete mamita ahora empiezo a entender todo … gracias por siempre estar”.

A inicios de agosto, la pareja había anunciado la feliz noticia de que se convertirían en papás.

Al conocer la noticia sus fans le ofrecieron palabras de aliento: ( que triste, mucha fuerza para ustedes”, mientras que uno más dijo: “Siempre dicen que Dios solo sabe porque y te juro que es así nunca lo olvidarás y sentirás sus palpitaciones en tu corazón y por siempre vivirá en sus corazónes pero ya verás que también Dios te mandará lo más bello que tiene en el cielo para ti y tu esposo porque todo el dolor que sientes ahora va a tener su recompensa y llora si grita si tienes te hará bien . Nuestros angelitos están jugando feliz allá arriba”.

Y unos más dijeron: “Que lamentable noticia… Dios les de fortaleza siempre!”, “Cuanto lo siento Ximena! Que Dios los llene de bendiciones y muchs fuerza! “, “Lo lamento mucho xime el estara desde el cielo Dios esta con ustedes”.

