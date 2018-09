El día de mi boda le di esta servilleta a mi papá y hoy Sonia la mujer que lo cuido hasta el último día, la que fue su compañera durante sus últimos años y la que le brindó el amor más puro e incondicional me envió esta foto… La servilleta en un marco…. Mi papá siempre me demostró mucho amor pero creo que subestime lo mucho que me adoro… Lo extraño tanto pero esto es parte de la vida, es parte de los retos qué hay que enfrentar y salir vencedores de la mejor manera. Te nos fuiste pero te siento tan cerca que no lo puedo explicar…. TE AMO DADDY FOR EVER ❤️

