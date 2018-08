Desde que Ximena Duque dio a luz su segunda hija, hace apenas 5 meses, no he dejado de recibir comentarios en redes sociales que la presionan a recuperar la figura de impacto que ostentaba antes de su embarazo. Sin embargo, la presentadora se ha mostrado muy crítica a las irreales expectativas de la sociedad y en varias oportunidades se ha desahogado al respecto ante sus seguidores.

Por ejemplo, hace unas semanas, la modelo escribió en su cuenta en Instagram: “Me llena de orgullo mostrar que soy una mujer normal, que parí y no tengo abdominales a la semana, ni a los 5 meses (…). No quiero ser como nadie, no quiero buscar mi mejor ángulo en cada foto, quiero ser libre y sentirme tranquila porque si no sale en la foto mi mejor perfil, sé que mi corazón no tiene perfiles ni requiere de buena iluminación. La belleza empieza por dentro, por el amor que te tienes a ti misma. ¿Que si estoy cachetona? Sí, sí lo estoy, pero ¿saben cómo lo veo yo? Lo veo como juventud”.

Y es que a los 33 años, la famosa latina le ha brindado a su cuerpo el tiempo y los cuidados que necesita para recuperarse del exigente proceso que significa un embarazo.

Ximena, quien ha redefinido la maternidad tras traer al mundo a su segunda hija, 14 años después de tener a su primogénito, confesó a la revista People en Español que para ella todo es diferente ahora: “Tenía 19 años cuando tuve a mi hijo, todo volvió a la normalidad prácticamente a las dos semanas. Yo ya estaba modelando en traje de baño, obvio ahora es un proceso diferente. El cuerpo se tarda más en volver a su lugar”.

Además, Ximena Duque también dejó entrever que las presiones por recuperar su delgada silueta no han llegado solo por parte de sus seguidores, sino también desde el canal donde labora. Aún así, no está dispuesta a rebasar los límites para cumplir con los cánones requeridos. “No me voy a matar a hacer un ejercicio como una loca y a no comer bien y a volverme anoréxica para mostrarle a Telemundo y al gente que estoy perfecta”, declaró la actriz.