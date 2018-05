Desde que Ximena Duque le dio la bienvenida a su hija Luna, vive una de sus etapas más dulces como madre. Sin embargo, sabemos que el embarazo transforma el cuerpo de las mujeres en múltiples formas y, tras cuatro meses de posparto, la colombiana aún sigue lidiando con algunas de las secuelas que dejó en su rostro.

A través de las historias de Instagram, la actriz confirmó lo que ya algunos de sus seguidores habían notado: las manchitas que quedaron en su nariz, luego de su embarazo, y aseguró que comenzará un tratamiento para eliminarlas.

“Les cuento que estoy llegando al doctor de mi carita porque nunca les he dicho, pero sí, con el embarazo me salieron varias manchas y hay una en la nariz que no me gusta, así que voy a ir a tratármela”, contó Ximena a sus fanáticos.

Así que, con un poco de paciencia, sin duda la protagonista de ‘Corazón valiente’, quien se convirtió en mamá por primera vez hace 14 años, tras la llegada de su primogénito Cristián, recuperará dentro de poco su piel lozana.

Ximena Duque no es la única famosa que sufrió a causa de sus manchas

Junto antes de dar a luz a Kailani, Aislinn Derbez también utilizó las redes sociales para confesar que sufrió de manchas de piel y celulitis durante el embarazo. Ahora, pese a que ya la vemos feliz con su bebita, la actriz ha tenido que ser muy persistente con su rutina facial para eliminar poco a poco las manchas que aparecieron en sus mejillas.

Además, la hija de Eugenio Derbez muestra constantemente el tiempo que le dedica a practicar ejercicio y llevar una vida sana, requisitos indispensables para tener una piel resplandeciente.