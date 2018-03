En los últimos dos meses, Ximena Duque ha estado dedicada casi exclusivamente a cuidar de su hija Luna. No obstante, la actriz robó un ratito a su ajetreada rutina de recién mamá para realizarse un pequeño retoque estético que no pasó inadvertido entre sus seguidoras.

A través las historias de su Instagram, la presentadora despejó todas las incógnitas de los usuarios acerca de su cambio: “Como ya algunas me descubrieron que me hice algo en las cejas, pues les cuento que sí me hice algo y estoy absolutamente feliz”, reveló.

La colombiana contó no fue fácil tomar dar el paso, pues al principio le daba miedo intervenir su rostro. Pero finalmente quedó encantada con su look.

“Les cuento que me demoré muchísimo en tomar la decisión de hacerme esto porque, aunque ya sé que va a haber muchas que van a decir ‘ay sí, como no’, es verdad, no me he hecho nada en la cara, ni siquiera botox preventivo porque me da muchísimo miedo todo lo que tiene que ver con la cara, pero investigué y hay muchos lugares aquí en Miami donde los hacen”, detalló.

Sin embargo, aunque Ximena ahora está muy satisfecha, al principio no fue fácil asumir el cambio de sus cejas. “La primera semana fue terrible, yo sé que ustedes se dieron cuenta (porque) subí unos videos y las cejas estaban súper oscuras”, confesó. “Pero luego me dijeron que iban a aclarar y efectivamente aclararon y estoy súper feliz con mis cejas”, finalizó.

“Una sonrisa lo cambia todo. Dios los bendiga hoy y siempre”, escribió la bella latina al pie de una imagen donde presumía su nuevo estilo, y que alcanzó más de 75,000 “me gusta”.