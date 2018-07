#Repost @jayadkins3 with @get_repost ・・・ We really appreciate all the messages, asking where we are. We decided to focus on each other and our family for a little bit. Been really healthy. Promise we will be back on soon. More Next Level Mindset coming soon. @carabiascristan @ximenaduque @lunaadkins3 // Se que parte de mi carrera es gracias a ustedes, a su cariño incondicional y al apoyo que me han brindado en el transcurso de ella, y por lo mismo me encanta compartir mi día a día con ustedes pero en este momento me tome una pausa para enfocarme 100% en mi familia y a dedicarles toda mi energía tanto mental como espiritualmente. Se los recomiendo, se que hoy en día las redes sociales nos han llevado a compartir nuestro tiempo con personas que están lejos de nosotros y quizá dejamos de pasar tiempo con los que están cerca, así que te motivo a que te desconectes un ratico para conectarte con los tuyos!!! Les mando muchos besos a todos!! #love #family

A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque) on Jul 5, 2018 at 4:49pm PDT