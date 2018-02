Ximena Duque impacta a sus seguidores con su figura a 6 semanas de dar a luz

Hoy hace 6 semanas que di a luz a mi princesa @lunaadkins3 han sido seis semanas maravillosas, seis semanas de desvelos, mucho dolor al amamantar, días en donde yo Ximena la mujer a dejado de pensar en ella para dedicarse por completo a mi baby, a ese pedacito de cielo que amo con locura… subo esta foto porque muchas de ustedes me han preguntado qué cómo baje de peso y lo único que les puedo decir es que cada cuerpo evoluciona diferente, nuestro cuerpo pasa por unos cambios muy fuertes, nuestro vientre le abre espacio a nuestros bebés y toma tiempo para volver a la normalidad, toma tiempo que todo vuelva a su lugar… La primera semana estuve muy inflamada parecía aún estar embarazada y me dediqué a despreocuparme por mi peso y concentrarme en mi niña. Me dediqué a comer muy saludable, a seguir una dieta estricta y a cuidar mi cuerpo y les puedo decir por experiencia que la dieta después del parto y durante el embarazo es sumamente importante para una rápida recuperación…. Subí 30 libras en todo el embarazo y ya he bajado 25, esta semana iré al doctor y si me da luz verde volveré al gimnasio para volver a tonificar y a bajar esas libritas de más. Amo mis cachetes me recuerdan a mi muñeca cada vez que los veo, amo mi cuerpo que me recuerda lo duras que somos las mujeres al pasar por un proceso tan largo y muchas veces difícil como un embarazo, lo duras que somos al resistir un parto y lo mas importante lo maravillosas que somos al dar el todo por el todo por nuestros pequeñitos. No me cambio por nadie, y definitivamente madre es madre con el respeto de los hombres aquí presentes pero nosotras somos el sexo más fuerte, las más entregadas y las más maravillosas!!! #mujeres #6semanaspostparto #sixweekspostpartum

