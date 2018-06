Duque y Jay Adkins cumplieron un año más de casados, este 4 de junio, y aunque la conductora estuvo muy feliz por celebrar el inmenso amor que se profesan, también lamentó no poder pasar tan especial fecha junto a su esposo.

La actriz contó, a través de sus redes sociales, que tuvo que interrumpir sus vacaciones familiares en Vancouver, Canadá, para cumplir con un compromiso laboral en Miami.

“Como saben, estoy en medio de mis vacaciones familiares, pero tengo que ir a Miami justo ahora. Estoy un poquito triste, bueno así como les cuento todo lo bueno también les cuento lo malo, aunque no es realmente malo, pero estoy así (triste). Voy a ir a grabar un comercial y bueno, hoy como saben es mi aniversario así que no siempre todo es color de rosas, también hay días tristes, como hoy, porque no me quería separar de mi familia y tampoco de mi esposo, pero bueno, las obligaciones mandan”, explicó Ximena en las historias de Instagram.