Desde la llegada de su hija Luna, Ximena Duque se ha reinventado por completo como mamá y esto no es de extrañar, considerando que entre sus dos hijos existe una diferencia de más de 13 años.

Más preparada y con mucha más experiencia, esta vez la actriz se ha propuesto probar los métodos en boga para garantizar el bienestar de su bebita. A través de sus redes sociales, no solo muestra sus resultados, sino que también comparte todos los descubrimientos con sus fieles seguidoras.

De hecho, recientemente, reveló por medio de las historias de Instagram algunos consejos para alimentar a los bebés, tras intentar diferentes fórmulas con Luna. “Yo no soy nutricionista, ni chef, ni doctora, ni nada por el estilo. Solamente soy una mamá que sigue su instinto y estoy simplemente probando diferentes maneras de alimentar a Luna, cosas diferentes que evidentemente no hice con mi hijo. Estoy implementando diferentes métodos como el baby-led weaning, que se trata de que el bebé come los trozos o pedazos de frutas y vegetales”, explicó.

Pero la colombiana no terminó allí; además, agregó: “También estoy probando con las papillas. Probé cada uno de los alimentos que le puse en su plato”.

Ximena Duque aconseja a las mamás seguir su instinto

Por último, recordó a todas las mamás que siguen su cuenta que, luego de informarse e investigar, tampoco dejen a un lado su intuición, porque cada una sabe lo que es mejor para sus hijos: “Ustedes mamitas, simplemente déjense llevar por su instinto materno, lean libros, hagan preguntas, pero al final hagan lo que sus corazones les dicte”.