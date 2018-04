Los primero meses de 2018 trajeron para Ximena Duque todo un remolino de emociones, especialmente por la llegada de su hija Luna y por la lamentable partida de su padre.

Ante el constante interés de sus seguidoras por conocer más detalles de esta nueva etapa, la actriz decidió responder a todas las preguntas que recurrentemente recibe por medio de sus redes sociales en un video que compartió en su nuevo canal de YouTube.

Como era de esperarse, uno de los primeros temas que abordó fue la lactancia materna y reconoció lo difícil que fue para ella asumir este reto con su segunda hija.

“Para mí, darle pecho a mi hija era la ilusión más grande. Con mi hijo fue muy fácil darle pecho, le di casi 9 meses, fue maravilloso, la mejor experiencia. Y con Luna, obviamente, yo quería darle pecho con todas mis ganas y con todo mi corazón. Desafortunadamente, a pesar de que tomé clases de lactancia, de cómo posicionar a la bebé, de lo que había que hacer, Luna me destruyó completamente y ustedes mamitas, si pasaron por lo mismo, saben que a lo que me refiero. Esta área (los pechos) era una cosa que no podía ni tocar, estaba demasiado sensible, fue muy duro”, aseguró la colombiana.

Sin embargo, la muerte de su padre marcó un antes y un después en su proceso como madre. Debido al impacto emocional que tuvo en Ximena, su organismo dejó de producir leche materna.

“Así que le pude dar fórmula a partir de las 3 semanas porque ya el dolor (de sus pechos) era insoportable. Le di 50% fórmula y 50% pecho, así estuve las primera semanas. Pero mi papá fallece y a partir de ahí, la leche se me secó. Ustedes saben que la leche es el reflejo de cómo uno se siente, así que desafortunadamente me quedé sin una gotica. Yo creo que eso fue la tristeza de perder a un ser querido como mi papá”.

No obstante, la presentadora se encargó de enfatizar que pese a sus dificultades, Luna es una bebé muy saludable. “Está súper gordita, súper hermosa, así que pues nada”, declaró con una sonrisa. Y no podemos de dejar de darle la razón.