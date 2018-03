Ximena Duque confiesa que se siente “triste” por fallarle a su hijo mayor

Mi bella durmiente 💕💕 @lunaadkins3 feliz haciendo su siesta en su #dockatot @dockatot lo ama!!! También viene con un arco de juegos y la maleta de viaje! 😊 disponible en @liapelamodernbaby #luna #babygirl

A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque) on Feb 28, 2018 at 9:24am PST