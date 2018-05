Ximena Duque comparte dos útiles consejos para mamás

Tras la llegada de su hija Luna, Ximena Duque ha vivido su maternidad de una manera muy cercana a su público pues, a través de sus redes sociales, ha compartido las alegrías y las dificultadas que ha traído esta nueva etapa como mamá de dos.

Recientemente, usó las historias de Instagram para compartir un par de consejos que le han resultado muy útiles a la hora de cuidar a su pequeña bebita.

“Sagradamente, todas las semanas le corto sus uñitas porque odio que se raye la cara. Un pequeño tip, mamás, el mejor momento es mientras duermen, así no les hacemos daño y ni se enteran”, contó la actriz de 33 años a sus seguidoras.

Por otro lado, la famosa colombiana también compartió un dato muy valioso para aquellas mamás que, como ella, viven una rutina muy ajetreada: “Para las mamis que me han preguntado qué tete uso, para luna uso varios porque no me gusta que se acostumbre aun solo chupo. Este, por ejemplo, lo uso cuando voy a salir porque el agua y la formula están separadas. Cuando uno lo va a usar, solo presiona aquí (en el botón inferior) y se mezcla todo, así es que es buenísimo para cuando estén en la calle”.

Ximena Duque hace ejercicios con la ayuda de Luna

Pese a las dificultades, Ximena se ha adaptado muy bien a esta nueva fase de su vida e incluso ya demuestra que está dejando atrás las libras extras que ganó con su segundo embarazo.

Gracias a un saludable estilo de vida, la hermosa actriz logró perder en tiempo récord su estilizada figura. Ahora, sin demasiada prisa ni excesos, la mamá de dos comienza también a activar su cuerpo con una rutina de ejercicios.

Y, como era de esperarse con una nena que sufre de ‘mamitis’, según confesó recientemente a sus seguidoras, tuvo que incorporar a la hermosa Luna a su jornada.