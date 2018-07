Ximena Duque explica por qué ha estado ausente en las redes sociales

Aunque Ximena Duque suele ser muy activa en sus redes sociales, donde comparte dulces momentos familiares, así como novedades relacionadas a su trabajo, la actriz mantuvo a sus seguidores preocupados, durante los últimos días, debido a su prolongada ausencia en el cyberespacio.

Sin embargo, su esposo Jay Adkins se encargó de despejar todas las incógnitas a través de un video publicado en Instagram: “Sé que me han mandando mensajes preguntando por qué no me conecto. Decidimos tomar unas vacaciones familiares y también alejarnos de las redes sociales. Ha sido muy sano estar enfocados en nosotros, que es lo que necesitamos de vez en cuando”, aseguró el empresario.

Por su parte, la colombiana agregó en el clip: “Decidimos tomarnos unas vacaciones de las redes sociales para compartir en familia, para crecer, para alimentar nuestro amor. Muchas gracias por sus lindos mensajes y besos”.

“Sé que hoy en día las redes sociales nos han llevado a compartir nuestro tiempo con personas que están lejos de nosotros y quizá dejamos de pasar tiempo con los que están cerca, así que te motivo a que te desconectes un ratico para conectarte con los tuyos”, escribió también la presentadora al pie de la publicación que hizo desde su cuenta personal.

Muchos de sus fanáticos escribieron mensajes en apoyo a su decisión. “Espero no demores mucho en volver, te vamos a extrañar y a la pequeña princesa hermosa de Luna”; “ya te extraño. Pero la familia es primero Dios los bendiga”; “son una linda familia… extrañamos sus vídeos, son muy motivadores”.

Sin embargo, otros dejaron caer duras críticas contra la artista: “Ya era hora que lo entendieran… yo soy fan suya y me encanta, pero siento que ya estaba abusando de exponer tanto su vida en redes”; “es un completo show el que hizo ella”.

Ximena Duque estalló en redes: “¡No voy a tolerar esto más!”

Recordemos que hace unas semanas, luego de que Ximena Duque hiciera varias publicaciones en sus redes sociales condenando la política de ‘tolerancia cero’ que ha provocado que miles de niños sean separados de sus familias, tras intentar ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, las actriz estalló ante las intensas críticas que recibió por parte de sus seguidores.

“Dios mío, es increíble las barbaridades que uno tiene que leer por aquí. ¿A quién le importa quien creó la ley? ¿Si fue este presidente u otros? ¿Qué importa si las fotos son viejas o nuevas? Lo que importa es qué pasó y sigue pasando. Dejen de escupir tanto veneno por aquí, que si los artistas solo subimos cosas de ricos o que si no sabemos lo que es sufrir”, escribió la artista, a través de su cuenta en Instagram.