Viral: Bebé Gerber original se reúne con el actual y las redes enloquecen

A los 92 años, Ann Turner Cook, la primera bebé Gerber de la historia, posó recientemente junto a Lucas Warren, el último rostro de la marca y la imagen despertó tanta ternura que de inmediato se hizo viral en Twitter.

El dulce encuentro se hizo público gracias a Chris Colin, nieto de Turner, quien publicó la instantánea junto al siguiente mensaje: “Mi abuela era la bebé Gerber. Fue un poco raro, nunca se hizo rica o estuvimos libres de la tensión o nada. Pero la semana pasada conoció a el nuevo bebé Gerber de la compañía, se llama Lucas. Fue bastante, bastante lindo”.

My grandmother was the Gerber baby. It was a funny bit of trivia, never made her rich or got us free strained peas or anything. But last week she got to meet the company's newest spokesbaby, named Lucas. Pretty pretttty cute. pic.twitter.com/u7ddWaM1Ed

