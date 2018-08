Victoria Ruffo se quiebra al hablar de su separación de Eugenio Derbez

No es secreto para nadie que Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo tienen una relación muy cercana y especial. Sin embargo, la actriz se sinceró como nunca antes, durante una entrevista para el programa Intrusos, donde profundizó en las complejas emociones que sintió tras convertirse en madre.

“Yo me sentí muy, muy mal, fue una época en la que yo incluso tuve que acudir a terapia, no fue nada sencillo, me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada con un hijo, yo decía ‘ay Dios mío, ahora, ¿qué voy a hacer?’. Sientes que el mundo se te viene encima, pero como tú dices, al pasar de los años volteas y dices ‘bueno, qué maravilla’. Tenía que pasar todo eso para yo aprender muchas cosas, crecer y con el paso de los años, reírme”, confesó Ruffo, quien se separó de Eugenio Derbez, poco tiempo después de la llegada de José Eduardo.

No obstante, pese a lo duro que fue su pasado, la mexicana se siente muy agradecida por los aprendizajes que le dejaron aquellas experiencias: “En lo personal yo no guardo rencores con nadie, ni para nadie, se fue, pasó afectó, crecí, maduré, me sirvió, pero el tiempo todo lo cura”, agregó.

Como era de esperarse, de su hijo solo puede hablar maravillas: “Es un lindo, es un chavo que nunca se enoja, por lo menos conmigo nunca se ha enojado: lindo, cariñoso, educado, respetuoso, oye la misma música que yo”, aseguró.

Profundamente conmovida y con lágrimas en los ojos, Victoria Ruffo reveló lo que, según las cartas astrales, su hijo significa en su vida: “Me dice que es un ser que ya rebasó las pruebas que tenía que pasar y que decidió regresar para cerciorarse de que la gente quiere va a estar bien, pero es así, es un niño muy bueno”.