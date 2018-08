“Ay, cómo se queja”: Victoria Ruffo ‘contraataca’ tras críticas de Aislinn Derbez

Para nadie es un secreto que la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es algo más que tensa desde su separación; especialmente por parte de la actriz, quien no deja pasar la oportunidad para reprocharle las fallas a su ex, frente a los medios de comunicación.

No obstante, ahora también quedaron en medio del conflicto José Eduardo, hijo de ambos, y Aislinn Derbez, quienes hace unas semanas ‘desenterraron’ una cruda realidad de su familia.

Todo comenzó cuando Aislinn y José Eduardo compartieron en sus redes sociales el momento en el que revisaban algunos álbumes familiares de su infancia, junto a su padre. Los famosos hicieron gala de su característico humor al comparar la ‘opulencia’ de las fiestas de cumpleaños del hijo de Victoria Ruffo con las sencillas celebraciones que le hacían a su hermana.

Sin embargo, el actor se defendió ante sus hijos, alegando que para aquel momento él apenas empezaba a ganarse un espacio en el mundo del entretenimiento y no tenía mucho dinero. “Lo que pasa es que yo no tenía dinero en ese entonces; (en cambio) la mamá de José Eduardo tenía mucho dinero, entonces todos sus cumpleaños eran maravillosos y yo estaba empezando mi carrera y no tenía un peso”.

Ahora, el programa ‘Ventaneando’ desempolvó el tema al preguntarle a Victoria qué opinaba de lo que descubrieron los jóvenes.

“Ay, cómo se queja, se queja mucho. Mira yo creo que sí le hice muchas fiestas a mi hijo, porque llega una edad donde ya no quieren fiestas y donde ya no les puedes preparar nada. Entonces, de chiquito José Eduardo, yo sí le organizaba sus fiestas”, aseguró la prestigiosa actriz al show de tv.

En cuanto a la situación económica de Eugenio, Victoria fue más mordaz y aseguró que el comediante ‘nunca tuvo para nada’. “Se queja mucho, pero José Eduardo tiene mucha mamá”, afirmó.