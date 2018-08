🇲🇽Feliz de apoyar a mi Familia! Aquí estamos los 5 en una foto, Mau, Ais, Las dos shishis de mi hermana que claramente fueron a la premier, y Yo 🤗🙄 . @mauochmann eres un chingon y me encanto “Ya Veremos” Que orgullo!! Te quiero @fernandacga que bonita peli!! . 🇺🇸Here is a picture of my family, the 5 of us…. @mauochmann , @aislinnderbez , Her two boobs who clearly attended the premiere and Me, we are all happy that the movie is doing Amazing! Lol haha. 🙄 Mau and @fernandacga you guys are Amazing and your Movie is Beautiful!! Go check it out people!!!

A post shared by Vadhir Derbez (@vadhird) on Aug 28, 2018 at 1:25pm PDT