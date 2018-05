La familia de Rebecca Zeni decidió interponer una demanda contra el Geriátrico Shepherd Hills de LaFayette, ubicado en Georgia, donde estuvo internada su pariente, Rebecca Zeni, quien falleció a los 93 años, luego de contraer sarna, en medio de una epidemia que afectó la institución, según asegura su abogado, Lance Laurie.

Zuni ingresó en el establecimiento en 2010 y su hija, Pamela Puryear, le hacía recurrentes visitas; por lo que, en 2013, se preocupó al ver que su madre sufría una especie de erupción. Lo que no sabía es que en ese momento el geriátrico atravesaba una epidemia de sarna.

“Tenía una erupción y (el personal) no reconoció que era sarna. Su hija trató de llegar al fondo de lo que estaba sucediendo”, explicó Lourie a la revista People. “La institución sabía del problema que estaban teniendo varios pacientes y miembros del personal debido a la sarna, pero lo ocultaron. No dijeron nada a las otras familias”.

"Homicide By Neglect": Former Model "Eaten Alive" By Scabies At #Georgia Nursing Home https://t.co/Gq6Z7tkc0n #CrimeNews pic.twitter.com/1QycUkPIPm

— DiscoveryID (@DiscoveryID) May 5, 2018