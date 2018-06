El presidente Donald Trump aclaró que el mensaje inscrito en la chaqueta de Melania, que usó al comienzo y al final de su visita a la frontera con México, iba dirigido a los medios de comunicación.

“‘EN REALIDAD NO ME IMPORTA, ¿Y A TÍ?’, que estaba escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los Medios de Comunicación Falsos ¡Melania se ha dado cuenta de lo deshonestos que son, y a ella realmente ya no le importa!”, escribió Trump en Twitter.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018