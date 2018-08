Alejandro Fernández, quien visitó Miami el pasado sábado para dar un concierto en el America Airlines Arena, sorprendió al aparecer con un nuevo look en las redes sociales.

Gracias un video compartido por la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’, pudimos ver al intérprete lucir el cabello mucho más corto que el que solía llevar desde hace varios meses.

“Me dijeron que se peló para venir a verme en Miami y yo feliz”, dijo Lili Estefan en el clip, mientras abrazaba con cariño al mexicano.

“Qué bien te queda ese look”; “te ves hermoso potrillo… te sienta de maravilla ese look”; “qué guapo con el pelo así”; “wow, te quedó padrísimo ese corte, ese sí te sienta de maravilla”, comentaron sus fanáticos.

Recordemos que hace unas semanas, Alejandro Fernández tuvo un encontronazo en un avión, cuando los trabajadores de una aerolínea decidieron bajarlo antes de iniciar el vuelo, debido a que había sembrado pánico entre los pasajeros, mientras estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Ahora, el famoso ranchero decidió sincerarse con la presentadora sobre el controversial momento que vivió. “No me voy a meter en el juego de estar dando explicaciones, (…) tal vez como reaccioné no fue la mejor manera, pero si esa cosa tenía otro trasfondo, creo que tampoco me voy a poner a dar explicaciones a nadie. No sé qué se hayan dicho la verdad no he escuchado, después esto se va haciendo como una bolita de nieve y se van haciendo chismes y andan diciendo cosas que ni al caso”, explicó.

Acto seguido, reveló los motivos que lo hacen tener sospechas con respecto a que todo estuvo planeado para captarlo en una situación así. “No es por nada, pero cuando me salí del avión, se me hizo muy raro que ya tenían todo preparado, paparazzis en todos lados, me tomaron fotos en todos lados, o sea está muy raro. Nadie sabía que estaba en el avión, nadie sabía que estaba ahí, cómo iban a saber que iba a pasar esto”.

