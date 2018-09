El Halloween cada vez está más cerca y por eso, estaremos viendo un desfile de verdadera imaginación en los disfraces… pero créeme cuando te digo que no verás nada igual a esto.

Y es que una niñita está enamorando a todo mundo con su original traje de “Coco”, la película de Disney inspirada en la celebración mexicana del Día de Muertos que rompió récords el año pasado.

Alejandro, un residente de Houston, Texas publicó la foto de su hermanita disfrazada de ‘Mamá Coco’, la cual ya está arrasando en redes sociales como Twitter.

La madre de Alejandro vistió a su adorable hermana pequeña como el personaje principal de la película de Disney, y sus fotos están recibiendo mucho amor.

So my Mom dressed my baby sister as Mama Coco just for fun and my little sister is loving it 😂 #MamaCoco pic.twitter.com/7CkuQJ7sYc

— Alejandro 👾 (@n_castilleja) September 18, 2018