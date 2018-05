Thalía y Laura Zapata unidas por el dolor en triste fecha

A través de sus redes sociales, Thalía conmemoró el aniversario de la muerte de su madre, la señora Yolanda Miranda, con un mensaje que movió las fibras de sus seguidores.

Pese a que han transcurrido siete años desde la partida de su progenitora, la diva mexicana mantiene muy vivo el recuerdo de su amor y su presencia sigue inspirándola más que nunca.

“Hace 7 años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hace 7 años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda, en cada pregunta y en cada situación. Te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor. ¡Te adoro mamá! Love you and miss you mom!”, escribió la cantante al pie de la publicación, que ya acumula 40,000 ‘me gusta’.

Ante sus conmovedoras palabras, los fanáticos de la intérprete hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo, en medio del agridulce momento: “Qué lindas palabras. Es bonito ver que jamás olvidas a tu mamá. Que ella habite en ti siempre”; “ánimo…..ella también te ama y te acompaña en cada paso que das”; “me hiciste llorar, son tan emotivas tus palabras”.

Laura Zapata se suma al duelo de Thalía

Por su parte, su hermana Laura Zapata tampoco dejó pasar la oportunidad para recordar a su madre. Por medio de su cuenta en Twitter, la actriz compartió un sentido mensaje: “Hoy mi madre, la señora Yolanda Miranda Mange, cumple siete años de haber partido de este mundo a la casa del señor. Te pido una oración por el eterno descanso de su alma. Q.D.E.P.”.