La cantante Ariadna Thalía Sodi Miranda mejor conocida como Thalía, sufrió un accidente mientras entrenaba lo que le ocasionó un gran hematoma en una de sus piernas.

Fue por medio de las historias de Instagram que la interprete de ‘Amor a la mexicana’ compartió con sus más de ocho millones de seguidores el percance que tuvo.

La cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca´ retomó el video donde la cantante expresó: “Entonces ayer estaba en el gimnasio y me di un wamaso (Golpe) con una máquina y miren cómo se me puso no, no, no”.

Pero no solo informó su accidente, sino también que está haciendo al respecto: “Ahorita me estoy poniendo árnica y una cosa que se llama traumeel así para que se drene”.

Algunas horas después, la señora de Mottola filmó otra historia en la que se ve recibiendo un tierno masaje por parte de su hija Sabrina, quien intenta ayudar a su madre con un sincero beso: “Mira cómo se siente ¿una bola?, hay que masajito”.

Las recomendaciones para aminorar la herida aparecieron rápidamente: “Bálsamo blanco el mejor”, “Ponte vaselina y se te cura rápido”, “Fomentos con agua tibia con vinagre para que se quite el morete”, “Oh Dios, bolsas de hielo”, “Aceite y jabón de baño para el golpe y moretón”, “Thalía eso se te baja con ultravengue cómpratelo es una pomada buenísima”, “Ungüento, buenísimo”, “Ponte la pomada de tepezcohuite”.

Al igual que los mensajes de pronta recuperación: “Pobrecita mi Thalía pronto te curaras”, “Que moretón, que te mejores pronto”, “Que te mejores vida”, “Cuídate mucho Thali acuérdate que ya no tienes 20, Dios te bendiga”, “Descansa Thalía ya verás que será pronta tu recuperación”.