Hoy conocí a mi #fashionicon @iris.apfel. Siempre he sido extravagante y atrevida en mi forma de vestir, y saber que en el mundo existen seres maravillosos como ella, que inspiran a seguir un camino personal y auténtico, sin importar lo que nadie diga, es refrescante. Y como buena #fan, compré su libro, me llevé un sharpie y le pedí su autógrafo. 😉 Se cumplió otro de mis deseos del #bucketlist. ✅ Like a good fan, I went to get #IrisApfel’s autograph at her book signing! She is my fashion icon! One more thing off my bucket list!

