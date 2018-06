Televisa ya tiene programa para competir con ‘La Academia’ de Tv Azteca

¡Estamos cada vez más cerca! ¿Están listos para emocionarse como la primera vez? ¡No te pierdas el regreso de #LaAcademia el 8 de julio a las 8:00 PM por @aztecauno! 🎤 #laacademia #tvazteca #entertainment #musica #sing #canto #dance #arte #show #instalike #concierto #artista #performance

A post shared by La Academia Azteca (@laacademiatv) on Jun 14, 2018 at 8:17am PDT