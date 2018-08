“Mi niño hermoso, cuando naciste no llegaste con instrucciones, estoy consciente que he cometido algunos errores a lo largo del camino y por ellos te pido perdón. Estoy lejos de ser una madre perfecta, pero siempre he hecho mi mayor esfuerzo. Los errores que he cometido se han dado por una carencia de entendimiento, no una carencia de amor porque desde el momento en que llegaste a mi vida, supe que te amaría con todo lo que soy. El día que naciste te mire a los ojos y todos mis sueños se volvieron realidad. Te amo más de lo que puedas imaginar, ahora y para toda la eternidad.” MUCHAS FELICIDADES QUERIDO HIJO! – 📷: @alecapetilloga

